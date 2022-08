“Futi 10 mijë lekë”, pse duhet të ndaloni së mbushuri gjithmonë makinën me pak karburant

Rritja e çmimit të karburantit e ka bërë për të gjithë të vështirë mbajtjen e makinës personale. Por ka një arsye shumë serioze pse nuk duhet ta lëmë serbatorin me sasi të vogla karburanti për një kohë të gjatë. Përhapja e makinave me sisteme hibride (elektrike), nxjerr në dritë një situatë për të cilën shumë shoferë nuk janë në dijeni. Domethënë fakti që benzina apo nafta “plaket” nëse qëndron në serbator për një kohë të gjatë.

Plakja e benzinës nuk është asgjë e re dhe ka qenë një problem që nga shpikja e motorit me djegie të brendshme.Benzina “plaket” shumë shpejt në rezervuar dhe humbet cilësinë e ndezjes gjatë një “starti” në të ftohtë. Por sa duhet lënë benzina në serbator pa u rimbushur?Ajo që duhet të dimë është se benzina është një produkt me jetëgjatësi të kufizuar. Plakja fillon sapo del nga rafineria . Ekspertët pohojnë se është në gjendje të mirë pa humbur cilësinë nga tre muaj deri në një vit.

Faktorët që ndikojnë në plakjen e karburantit janë se sa është i ekspozuar ndaj dritës dhe ajrit dhe çfarë luhatjesh temperaturash i nënshtrohet karburantit. Për shembull, benzina “plaket” më shpejt në një enë të hapur sesa në një enë të mbyllur. Serbatori është një gjendje e ndërmjetme. Dhe ajo që ka rëndësi është sa ajër dhe sa pak benzinë ​​ka në të.

Nëse ka ajër të mjaftueshëm, përbërësit e paqëndrueshëm të benzinës që janë të rëndësishëm për ndezjen dalin gradualisht ngaserbatori, gjë që e bën atë më të rëndë dhe me cilësi të reduktuar të ndezjes.

Një proces tjetër që ndodh gjatë ruajtjes afatgjatë të benzinës është oksidimi. Përbërjet e pangopura të lëndës djegëse, olefinat, reagojnë me oksigjenin në ajër, duke formuar acide të ndryshme si dhe polimere që nuk janë të tretshëm në lëndë djegëse. Ky “llum” që krijohet mund të bllokojë pompat apo edhe injektorët, duke krijuar problem me motorin.

Pra, sa më shumë ajër në serbator aq më i madh është rreziku i oksidimit. Kjo do të thotë që drejtimi me një rezervuar pothuajse të zbrazët – domethënë me shumë kontakt me ajrin e karburantit – për një periudhë të gjatë kohore rrit shumë plakjen e karburantit dhe problemet që lindin prej tij.

Sa i përket naftës, ajo “plaket” edhe më shpejt se benzina. Edhe e mbyllur hermetikisht, nafta “plaket” dhe humb fuqinë e ndezjes edhe pas gjashtë muajsh.

Në ruajtje të gjatë, gjendja ndodh kur bakteret dhe kërpudhat e prodhuara në naftë rriten me shpejtësi dhe vendosen në fund duke krijuar një lloj llumi që bllokon filtrat, linjat e ushqimit dhe injektorët.

Në çdo rast, që do ta lini makinën tuaj të palëvizur për një periudhë të gjatë kohore, do të ishte mirë ta kishit të mbuluar në mënyrë që të ketë sa më pak ajër në serbator. Kostoja është e lartë tani, por sigurisht shumë më pak se dëmet që shoferi do të duhet të paguajë kur të ketë nevojë të ndezë përsëri automjetin e tij.