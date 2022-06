Fëmijët mund të shfaqin simptoma ankthi që herët, ja se si t’i dalloni ato

Varësia e tepërt ndaj prindërve mund të jetë një shenjë se një fëmijë po lufton me një çrregullim ankthi, thonë ekspertët.

Nëse fëmija juaj nuk dëshiron të shkojë në park për të luajtur me fëmijët e tjerë. Ose nuk dëshiron të marrë pjesë në festën e ditëlindjes së një shoqeje ose në festën e klasës në pishinë.

Çrregullimet e ankthit karakterizohen nga shqetësime të vazhdueshme dhe të tepruara. Ndërsa dikush me ankth të përgjithësuar mund të shqetësohet për gjëra të ndryshme të përditshme, dikush me ankth social zakonisht ka “frika ose shqetësime të forta ose të vazhdueshme për t’u gjykuar negativisht nga njerëzit e tjerë”, tha Rachel Busman, një psikologe klinike.

Simptomat e ankthit mund të jenë të vështira për t’u dalluar, por sa më shpejt që prindërit të vërejnë shenja, aq më herët profesionistët e shëndetit mendor “mund t’i ndihmojnë prindërit dhe fëmijët të kuptojnë se çfarë po ndodh,” tha Dr. Rebecca Baum, një profesore e pediatrisë së përgjithshme dhe mjekësisë adoleshente në Universitetin e Veriut. Karolina në Chapel Hill.

Fëmijët me ankth mund të fillojnë të shmangin situatat që shkaktojnë ankth. Kjo sjellje mund të lehtësojë një cikël që e bën frikën e tyre gjithnjë e më të madhe, shtoi Baum.

Shenjat e zakonshme të ankthit të përgjithshëm tek fëmijët – sipas Shërbimit Shëndetësor Kombëtar të Mbretërisë së Bashkuar, Universiteti Shtetëror i Miçiganit, Baum dhe Busman – përfshijnë:

Vështirësi për t’u përqendruar

Probleme me gjumin, larje në shtrat ose ëndrra të këqija

Ngrënie e çrregullt

Përdorimi i shpeshtë i tualetit; përlotje; dhimbje koke; marramendje; mendjelehtësi; djersitje; dhimbje stomaku; nauze; ngërçe; të vjella; nervozizëm; ose dhimbje trupi (veçanërisht nëse ato ndodhin zakonisht përpara një detyrimi arsimor ose shoqëror)

Zemërimi, nervozizmi mund të keqkuptohen si probleme sjelljeje mosrespektuese, por ankthi mund të jetë shkaku themelor, tha Busman.

Refuzimi për të bërë detyrat e shtëpisë mund të jetë për shkak se ata janë të shqetësuar për të bërë gabime.

Fëmijët “nuk kanë domosdoshmërish mënyrën për të thënë: “Kjo po më shkakton shqetësim”, tha Busman. “Pra, ata veprojnë.”

Shmangia ose refuzimi për të shkuar në shkollë

Refuzimi i të folurit në mjediset sociale ose të folurit me ton të butë ose të ulët

Aftësi të dobëta sociale, të tilla si frika nga të huajt ose mosbërja e kontaktit me sy

Frika ose vështirësia në përdorimin e tualetit publik, të folurit në telefon, dhënies së shfaqjeve publike, ngrënies para të tjerëve, thirrjes në klasë ose ndarjes nga prindërit

Simptoma fizike duke përfshirë rrahje të shpejta të zemrës, dridhje, vështirësi në marrjen e frymës, ndjenjën e zbrazjes së mendjes dhe tensionit të muskujve

Të bësh biseda që kanë rëndësi

Arritja në fund të asaj që shkakton ankth për fëmijën tuaj është e rëndësishme, por duhet bërë me dhembshuri — pa pjekje në skarë, gjë që mund ta bëjë atë të ndihet në mbrojtje ose të vendoset në vend dhe të bëjë që ajo të mos dëshirojë fare të flasë me ju .

Pyetjet kurioze dhe jo drejtuese janë të mira, rekomandoi Busman. Hapni udhëzime të tilla si “Vura re se dukeshe në mëdyshje për të hyrë në atë aktivitet. Çfarë ka?” mund të funksionojë më mirë se “A kishit frikë të hyni, apo nuk ju pëlqyen ata njerëz?”