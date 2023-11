Fakte që nuk i keni ditur për Neptunin

Neptuni është planeti i tetë nga Dielli, duke e bërë atë më të largëtin në sistemin diellor. Ky gjigant gazi mund të jetë formuar shumë më afër Diellit në historinë e hershme të sistemit diellor para se të migronte në pozicionin e tij aktual.

Fakte rreth Neptunit

– Neptuni është planeti më i largët nga Dielli.

– Neptuni është gjiganti më i vogël i gazit.

– Një vit në Neptun zgjat 165 vjet Tokë.

– Neptuni është emëruar pas perëndisë romake të detit.

– Neptuni ka 6 unaza të zbehta.

Neptuni nuk njihej nga të lashtët.

Ai nuk është i dukshëm me sy të lirë dhe u pa për herë të parë në vitin 1846. Pozicioni i tij u përcaktua duke përdorur parashikime matematikore. Ai e mori emrin nga perëndia romake të detit.

Neptuni rrotullohet në boshtin e tij shumë shpejt.

Reve të saj ekuatoriale u duhen 16 orë për të bërë një rrotullim. Kjo është për shkak se Neptuni nuk është trup i fortë.

Neptuni është më i vogli nga gjigantët e akullit.

Pavarësisht se është më i vogël se Urani, Neptuni ka një masë më të madhe. Nën atmosferën e tij të rëndë, Urani përbëhet nga shtresa hidrogjeni, heliumi dhe gazi metani. Ato përfshijnë një shtresë uji, amoniaku dhe akulli metani. Bërthama e brendshme e planetit është bërë prej shkëmbi.

Atmosfera e Neptunit përbëhet nga hidrogjeni dhe heliumi, me pak metan.

Metani thith dritën e kuqe, e cila e bën planetin të duket një blu e bukur. Re të larta e të holla lëvizin në pjesën e sipërme të atmosferës.

Neptuni ka një klimë shumë aktive.

Stuhi të mëdha vërtiten nëpër atmosferën e sipërme të tij dhe erërat me shpejtësi të lartë ndjekin planetin me shpejtësi deri në 600 metra në sekondë. Një nga stuhitë më të mëdha që është parë ndonjëherë është regjistruar në vitin 1989. Ajo u quajt Pika e Madhe e Errët. Ajo zgjati rreth pesë vjet.

Neptuni ka një koleksion shumë të hollë unazash.

Ka të ngjarë të përbëhen nga grimca akulli të përziera me kokrra pluhuri dhe ndoshta të veshura me një substancë me bazë karboni.

Neptuni ka 14 hëna.

Hëna më interesante është Tritoni, një botë e ngrirë që nxjerr akull azoti dhe grimca pluhuri nga poshtë sipërfaqes së saj. Ka të ngjarë të jetë kapur nga tërheqja gravitacionale e Neptunit. Është ndoshta bota më e ftohtë në sistemin diellor.

Vetëm një anije kozmike ka fluturuar pranë Neptunit.

Në vitin 1989, anija kozmike Voyager 2 kaloi pranë planetit. Ai solli imazhet e para nga afër të sistemit të Neptunit. Teleskopi Hapësinor i NASA/ESA Hubble ka studiuar gjithashtu këtë planet, si dhe një numër teleskopësh me bazë tokësore.

Diagramet e Neptunit

Pika e Errët e Madhe e Neptunit

Pika e Madhe e Errët në atmosferën jugore të Neptunit u zbulua për herë të parë në vitin 1989 nga anija kozmike Voyager 2. Ishte një sistem stuhish tepër i madh rrotullues me erëra deri në 3200 km/h, erërat më të forta të regjistruara në çdo planet. Se si u zbuluan erëra kaq të fuqishme në një planet kaq larg nga dielli, konsiderohet ende një mister edhe sot e kësaj dite.

Të dhënat nga anija kozmike Voyager 2 treguan gjithashtu se Pika e Errët e Madhe ndryshonte ndjeshëm në madhësi gjatë kalimit të tyre të shkurtër në planet. Kur Neptuni u pa nga teleskopi Hapësinor Hubble në vitin 1994, Pika e Errët e Madhe ishte zhdukur, megjithëse një pikë tjetër e errët ishte shfaqur në hemisferën veriore të Neptunit.

Atmosfera e Neptunit

Neptuni ka një atmosferë tepër të trashë të përbërë nga 74% hidrogjen, 25% helium dhe afërsisht 1% metan. Atmosfera e saj përmban gjithashtu re të akullta dhe erërat më të shpejta të regjistruara në sistemin diellor. Grimcat e metanit të akullt dhe gazeve të vogla në skajet e atmosferës i japin Neptunit ngjyrën e tij blu të thellë. Tiparet e mrekullueshme blu dhe të bardha të Neptunit ndihmojnë gjithashtu për ta dalluar atë nga Urani.

Atmosfera e Neptunit ndahet në troposferën e poshtme dhe stratosferën me tropopauzën që është kufiri midis të dyjave. Në troposferën e ulët temperaturat ulen me lartësinë, por ato rriten me lartësinë në stratosferë. Hidrokarburet formojnë mjegullat e smogut që shfaqen në të gjithë atmosferën e sipërme të Neptunit dhe flokët hidrokarbure që formohen në atmosferën e Neptunit shkrihen para se të arrijnë në sipërfaqen e tij për shkak të presionit të lartë./Space Facts