E vendosi rastësisht një lëvore bananeje në frigorifer: Zgjidhi një problem që e shqetësonte gjatë gjithë jetën

Për shumë njerëz, dhimbjet e kokës janë një vështirësi me të cilën përballen çdo ditë. Edhe pse ka shumë ilaçe për këtë dhimbje, ekziston një e thjeshtë, të cilën me siguri e keni në shtëpi.

E vetmja gjë që ju nevojitet është një banane dhe ne ndajmë përvojën e një gruaje të dëshpëruar.

“Ndjeva një dhi mbje koke të fortë që më zgjoi për ndonjë arsye dhe nuk doja të he lmohesha me i laçe që nuk më ndihmojnë dhe vetëm irritojnë stomakun.

Më kujtohej këshilla që komshia ime më dha një ditë më parë të provoja një hile bananeje.

Unë hëngra të gjithë bananen dhe nuk e hodha lëvoren, por e lashë në frigorifer të ftohet.

Pas rreth 15 minutash, nxora lëvoren, u shtriva në shtrat, u vendosa rehat në një jastëk dhe vendosa lëvoren në ballë.

Korja më ftohu ballin, ndjeva ndje sinë time të shtuar dhe pulsimi ngadalë u ngadalësua.

Kjo procedurë më relaksoi aq shumë sa koka ndaloi të më dhembte dhe më në fund më zuri gjumi. Doja ta ndaja këtë përvojë me ju, kështu që mbase do të ndihmojë dikë tjetër me këtë problem“.