E pazakontë! Vajza merr propozim në funeralin e tezes, por arsyeja e tronditi

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur me një vajzë e cila ka marrë propozim nga i dashuri i saj gjatë funeralit të tezes. Sipas tij, ky gjest u bë në mënyrë që gjithë ai hidhërim nga ndarja e jetës së tezes, të kthehej në një gëzim me propozimin që ai kishte vendosur të bënte, mirëpo u refuzua.

Mirëpo tre javë pas funeralit, vajza mësoi arsyen e tmerrshme dhe të vërtetë pse ai i propozoi për martesë në një rast kaq të zymtë.

Ajo tregoi se ai e kishte tradhëtuar me vajzën e shoqes së tezes që ndodhej në varrim dhe për t’i treguar asaj që marrëdhënia e tyre ka mbaruar, pasi propozimi iu refuzua dhe iku i “mërzitur” ai bëri këtë gjest: Unë dhe i dashuri im jemi ndarë që atëherë. Kjo ishte për një sërë arsyesh. Më e rëndësishmja ishte se ai më tradhtoi. Kur shkova për ta vizituar shoku i tij më tha se ai kishte tradhtuar dhe kisha lënë shtatzënë një vajzë tjetër. Ai më në fund pranoi se e bëri këtë për të më treguar se ishte një person i keq, duke e ditur se do ta refuzoja publikisht propozimin e tij. Ai po më tradhtonte me vajzën e shoqes së tezes time që ishte në funeral. Kështu ai më propozoi t’i tregonte asaj se marrëdhënia jonë kishte mbaruar.