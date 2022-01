Dy ushqimet që zvogëlojnë rrezikun e kancerit të zorrëve

Konsumimi i lakrës dhe brokolit ka veti antikancerogjene, të cilat reduktojnë rrezikun e kancerit të zorrës së trashë, sipas një studimi të ri shkencor britanik.

Studiuesit në Institutin Francis Creek në Londër, të udhëhequr nga Dr Gita Stokinger, të botuar në revistën mjekësore Immunity, sipas BBC, zbuluan përmes eksperimenteve me kafshë dhe indeve mini-intestinale, në laborator substancat kundër kancerit prodhohen gjatë tretjes nga këto perime.

Ashtu si lëkura, sipërfaqja e brendshme e zorrëve rigjenerohet vazhdimisht nga qelizat burimore përmes një procesi që zgjat katër deri në pesë ditë dhe që ndonjëherë mund të bëhet i pakontrollueshëm, duke rezultuar në inflamacion ose kancer.

Studimi tregon se kur hani perime dhe brokoli, prodhohen kimikate që, duke arritur në zorrën e trashë, kanë një efekt pozitiv në qelizat staminale dhe mbrojnë sipërfaqen e saj të brendshme, në mënyrë që ajo të rinovohet pa asnjë problem.

Ushqimi i kafshëve eksperimentale (minj) me dieta të pasura me këto substanca i mbrojti kafshët nga kanceri i zorrëve, edhe kur ato kishin në ADN-në e tyre gjene në rrezik të lartë për sëmundjen. Pa të njëjtën dietë, këto kafshë përfundimisht do të zhvillonin kancer. Por kur kafshët filluan dietën mbrojtëse, tumoret kancerogjene ndaluan së përhapuri.

Dr. Stockinger i përshkroi gjetjet si “shkak për optimizëm” dhe shtoi se ka padyshim arsye për të ngrënë më shumë lakër dhe brokoli./albeu.com