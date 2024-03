Dy shenjat që do kenë më shumë ndjeshmëri sot

Akrepi dhe Peshqit janë dy shenja që do të kenë më shumë ndjeshmëri ditën e sotme. Por në fakt, ata jo vetëm që nuk do të humbasin, por do të dalin fitimtarë, në çështjet personale apo romantike, ndaj do të ishte mirë që nëse diçka i “shqelmon” në njerëz dhe situata, të mos këmbëngulin, sepse sinjalet që “kapin” , janë shumë të rëndësishme.

Për më tepër, është gjithashtu më e lehtë për ta të hamendësojnë ose të kuptojnë arsye më të thella në qëndrimin ose sjelljen e dikujt, në mënyrë që të mos jenë mjaft të rreptë me të.