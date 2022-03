Duhet apo jo të lahmi kur jemi sëmurë? Mjekët sqarojnë dilemën

A ju ndodh edhe ju që sa herë dikush nga familja është sëmurë, të keni dilemën: Duhet apo jo të bëjë dush?

Gjyshet tona na mësuan një gjë, thonë mjekët – në këtë rast është e rrezikshme. Cila është e vërteta?

A duhet të lahemi kur jemi të sëmurë (po flasim për një pushim të mundshëm prej dy, maksimumi tre ditësh) apo është më mirë të presim të bjerë temperatura?

Larja në temperatura të larta nuk rekomandohet, sepse rrit ngarkesën në zemër dhe enët e gjakut.

Nëse pacienti ndien temperaturë, atëherë ai do të lahet në ujë sa më të nxehtë. Kjo do të zgjerojë enët e gjakut, do të përshpejtojë qarkullimin e gjakut dhe do të rrisë rrahjet e zemrës.

Për një person që është i sëmurë, kjo nuk është aspak e dëshirueshme, sepse mund të çojë në një goditje në tru ose një rritje presioni.

Një dush i ftohtë, të cilin pacientët e përdorin ndonjëherë për të ulur temperaturën e tyre, mund të ketë efektin e kundërt: enët e gjakut, në kontakt me ujin e ftohtë, do të fillojnë të ngushtohen dhe nuk do të mund të lirojnë nxehtësinë e prodhuar nga trupi.

Si rezultat, temperatura e organeve të brendshme do të rritet.

Po të bësh banjë në vaskë?

Një qëndrim i gjatë në vaskë do të njomë rrugët e frymëmarrjes. Në këtë pikë, mukoza e tharë do të fryhet, do të zbutet dhe do të fillojë të nxirret nga sistemi i frymëmarrjes përmes kollitjes dhe rrjedhjes së hundës. Nëse personi nuk heq qafe mukozën, por kthehet në dhomën e thatë, atëherë mukoza do të thahet përsëri. Ënjtja intensive e sekretimit të grumbulluar në kanalet e hundës mund të zhvillohet në inflamacion të veshit të mesëm.

Megjithatë, të gjitha këto rekomandime kanë të bëjnë kryesisht me larjen në banjë, qëndrimin më të gjatë në ujë. Duke qenë se sëmundja shoqërohet gjithmonë me djersitje intensive, kjo do të thotë se ka gjithmonë shumë material biologjik në poret e trupit që bakteret të shumohen. Kjo është arsyeja pse është jashtëzakonisht e rëndësishme të bëni dush herë pas here.

Por, më parë mjekët këshillojnë të përdorni pika për hundë, në kombinim me ujë të ngrohtë do të “thyejnë” mukozën e kores. Dhe mbani mend se larja nuk duhet të zgjasë më shumë se 15 minuta, dhe uji duhet të jetë i ngjashëm me temperaturën e trupit.

Nëse djersiteni, ndërroni shpesh rrobat, gjëja më e rëndësishme është që gjatë sëmundjes ta mbani trupin të thatë, ndaj është e nevojshme të thani veshët dhe flokët.