Do të zgjoheni me këto 3 përfitime, çfarë i ndodh trupit nëse vendosni QEPË në çorape kur flini

Edhe neve na duket e çuditshme por nuk mund ta imagjinoni se çfarë ndodh kur vendosni qepë në çorape ndërsa flini!

Pjesa e poshtme e këmbëve tuaja është një pikë e fuqishme dhe e drejtpërdrejtë e aksesit në organet e brendshme në trupin tuaj përmes atyre që njihen si meridianët në mjekësinë kineze.

Meridianët janë shtigjet e çdo organi me trupin tuaj. Disa njerëz thonë se meridianët nuk ekzistojnë në trup ose në pjesën e poshtme të këmbëve.

Për ata që e kuptojnë mjekësinë kineze mund ta dini se sistemi meridian është shumë i lidhur ngushtë me sistemin nervor.

Nëse mendoni se keni nerva dhe një sistem nervor dhe mendoni se keni edhe meridianë, në thelb është e njëjta gjë kur e interpretojmë dhe shohim se ku janë meridianët brenda trupit.

Këmbët e poshtme kanë shumë mbaresa nervore të ndryshme, rreth 7000 (kryesisht meridiane), të cilat lidhen drejtpërdrejt me organe të ndryshme në trup. Ato janë qarqe elektrike shumë të fuqishme brenda trupit dhe shpesh janë joaktive, sepse ne veshim këpucë dhe nuk bëjmë akupunkturë për të ndihmuar në asnjë mënyrë meridianët ose nervat. Kjo është arsyeja pse unë doja të rekomandoja të ecni zbathur! Për të stimuluar këta meridianë në fund të këmbëve tuaja, si dhe për të tokëzuar veten me fushën jonike negative të tokës.

Një nga mënyrat më të mira për të hapur këto rrugë elektrike (meridiane) dhe për të ndihmuar në pastrimin e organeve tuaja të brendshme pa bërë asgjë të brendshme (në lidhje me dietën) është të prisni qepët dhe hudhrat dhe t’i vendosni ato në çorape. ju (në fund të këmbëve tuaja) ndërsa ju fle.

Qepa dhe hudhra janë pastruesit e njohur të ajrit dhe kur aplikohen në lëkurë ato vrasin mikrobet dhe bakteret, por edhe acidin fosforik (substanca nga qepa që të bën të qash kur i presësh) që hyn në qarkullimin e gjakut ndihmon në pastrimin e gjakut dhe vret çdo gjë. bakteret ose mikrobet që mund të keqformohen dhe të çojnë në grip.

Disa njerëz e teprojnë dhe këmbëngulin se nuk do ta përdorin më kurrë një qepë, sepse ajo mbledh mikrobet dhe bakteret dhe më pas e hanë atë. Nuk jam i sigurt nëse kjo është e vërtetë apo jo, sepse një përqindje e njerëzve thonë se është e vërtetë, dhe disa pretendojnë të kundërtën! Por ajo që di është se qepa piqet (oksidohet, piqet nga oksigjeni) në shtresën që qëndron e hapur kur i presim dhe ngrënia e ushqimit të oksiduar nuk është forma më e freskët dhe më e shëndetshme e atij ushqimi, duke hequr kështu shtresën para se të hamë. është një veprim i zgjuar për të shmangur ngrënien e mikrobeve ose baktereve nga shtresa e infektuar e qepës.

Epo, është shumë e thjeshtë, këtu janë dy hapat për të pastruar gjakun tuaj dhe për të vrarë mikrobet dhe bakteret.

Hapi 1: Prisni qepët organike në feta (qepë të bardha ose të kuqe)

Është mirë të përdorni qepë organike, sepse ato nuk përmbajnë pesticide dhe kimikate të tjera që nuk dëshironi t’i ulni në këmbë dhe të hyjnë në gjakun tuaj brenda natës. Thjesht prisni qepët në feta të sheshta në mënyrë që ato të mund të aplikohen në fund të këmbës tuaj (si një platformë) në mënyrë që pjesa e poshtme e këmbëve tuaja të “zhytet” në qepë ndërsa flin.

Hapi 2: Vendosni qepët në çorape nën këmbën tuaj (në fund) dhe shkoni të flini!

Ndërsa flini, fuqitë natyrale shëruese të qepës funksionojnë përmes lëkurës tuaj (aplikimi transdermal) duke pastruar gjakun tuaj dhe duke vrarë bakteret dhe mikrobet dhe duke thithur toksinat! Ato gjithashtu ndihmojnë në pastrimin e ajrit në dhomën tuaj.

Do të përfitoni edhe nga rezultatet e pastrimit të ajrit! Në Angli, ata trajtojnë viruset duke i copëtuar qepët dhe duke i lënë ato në dhomë për të pastruar ajrin dhe për t’i ndihmuar që të mos jenë të prirur ndaj infeksioneve, gripit apo ndonjë gjëje tjetër që mund t’i dëmtojë.

Siç mund të shihni në foton më poshtë organet dhe sistemet brenda trupit dhe pikat e lidhjes së meridianëve në këmbë.

Këtu janë përfitimet e vendosjes së një cope qepë në çorape (në fund) ndërsa flini…

1. Pastron gjakun tuaj: Acidi fosforik nga qepa, pasi aplikohet dhe absorbohet transdermalisht, pastron gjakun.

2. Vret bakteret, mikrobet dhe patogjenët: Qepa (dhe hudhra) kanë përfitime të forta anti-bakteriale dhe anti-virale!

3. Pastron ajrin: Kjo pjesë e vogël e qepës me erë të keqe rreth këmbëve tuaja do të pastrojë ajrin dhe do t’i bëjë këmbët tuaja të nuhasin më mirë dhe do t’ju shpëtojë nga toksinat dhe kimikatet duke i tërhequr ato nga këmbët tuaja ndërsa flini.