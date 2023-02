“Ditë fantastike po afrojnë …”, Horoskopi i javës së ardhshme, 6-12 shkurt 2023

Horoskopi javor i Dashit

Pesë yje për Dashin. Epo në dashuri, Afërdita do të jetë në krahun tuaj dhe takimet do të jenë të favorizuara. Filloni të shikoni përreth, Jupiteri është me ju dhe lajmet janë afër: duhet të përfshiheni.

Në punë nuk ju mungojnë idetë, duhet t’i çoni përpara dhe të filloni të mendoni për të ardhmen. Pa humbur kohë!

Horoskopi javor i Demit

Katër yje për shenjën e Demit. Në dashuri jeni pak intolerantë, ndoshta dikush nuk përfshihet në lidhje siç do të dëshironit dhe për këtë arsye jeni mosbesues. Venusi është i favorshëm, por gjithçka do të varet nga ju.

Në punë, e mërkura është një ditë e mirë, por duhet të jeni të kujdesshëm dhe t’i kushtoni vëmendje parave tuaja: ndoshta keni shpenzuar shumë!

Horoskopi javor i Binjakëve

Tre yje për shenjën e Binjakëve. Në dashuri jeni pak skeptikë, nuk keni besim dhe nuk jeni të bindur për ndjenjën karshi gjysmës tjetër. Historitë që lindin tani kanë nevojë për siguri, por të martën duhet të jeni të kujdesshëm sepse mund të jeni më kritikë sesa duhet ndaj atyre që nuk ju dëgjojnë.

Në punë, kujdes nga keqkuptimet: ndoshta duhet të organizoheni më mirë dhe t’i lini të gjithë të kuptojnë se kush jeni. Dhe sa vleni ju!

Horoskopi javor i Gaforres

Katër yje për Gaforren. Afërdita është në anën tuaj, ju dëshironi të shijoni dashurinë. Nëse jeni përballur me një përvojë të keqe në të kaluarën, tani është koha për ta hequr qafe atë dhe për të vazhduar përpara, sidomos tani që takimet janë të favorizuara.

Në punë përpiquni të ruani qetësinë: nuk ka garanci për të ardhmen, por shumë gjëra do të ndryshojnë në maj. Ju vetëm duhet të jeni të durueshëm!

Horoskopi javor i Luanit

Tre yje për shenjën e Luanit. Jeni pak xhelozë në dashuri, ndoshta shumë dhe kjo mund të jetë një pengesë. Takimet janë të favorizuara, por duhet të lini mënjanë krenarinë, veçanërisht nëse keni të bëni me një person të lindur në shenjën e Akrepit.

Në punë, përpiquni të sqaroni situatat deri në maj: duhet të përfitoni nga kjo periudhë!

Horoskopi javor i Virgjëreshës

Katër yje për Virgjëreshën. Afërdita është në opozitë, ndaj në dashuri duhet të keni kujdes, sidomos nëse ju është dashur të përballeni me kriza. Jeni shumë të fokusuar në punë, por kini kujdes nga marrëdhëniet me të lindurit e shenjës së Binjakëve dhe Shigjetarit.

Në punë, koha është e rëndësishme, por do t’ju duhet të kapërceni pengesat.

Horoskopi javor i Peshores

Katër yje për Peshoren. Në dashuri duhet të filloni të ecni përpara, sidomos pas krizës së dhjetorit. Nuk mund të presësh gjithçka dhe menjëherë nga një person, më mirë të ruash qetësinë.

Në punë lodhja ndihet, por duhet të jeni të duruar për të marrë rezultate. Struktura të reja pune për ata që nga ana tjetër janë në një kompani!

Horoskopi javor i Akrepit

Pesë yje për Akrepin. Mundohuni ta lini veten të dashuroheni, sidomos tani që Venusi është në një pozicion të mirë dhe takimet janë të favorizuara. Pasioni është aty, por kujdes për marrëdhëniet e luhatshme me të lindurit në shenjën e Ujorit dhe Luanit.

Në punë, ndonjëherë të rrezikosh është mirë, por tani duhet të jesh i kujdesshëm.

Horoskopi javor i Shigjetarit

Katër yje për shenjën e Shigjetarit. Nëse jeni beqarë nuk doni ta lidhni veten, por jeni në kërkim të emocioneve të reja. Mundohuni të mos mendoni shumë për të kaluarën dhe gabimet e bëra, më mirë fokusohuni në të ardhmen.

Në punë nuk mungojnë projektet: Jupiteri është në anën tuaj, por duhet t’u tregoni të gjithëve se kush jeni.

Horoskopi javor i Bricjapit

Pesë yje për Bricjapin. Afërdita është në anën tuaj, ndaj mund të kënaqeni me dashurinë dhe mundësitë nuk mungojnë. Mundohuni të përfshiheni nga emocionet e bukura dhe të bëni takime të veçanta, veçanërisht në fundjavë.

Në punë do të ketë lajme, por dikush është ziliqar ndaj dhe duhet të bëni kujdes. Jupiteri është disonant dhe sjell me vete një konfuzion!

Horoskopi javor i Ujorit

Tre yje për Ujorin. Në dashuri duhet të ndaleni, të reflektoni dhe të kuptoni se si të lëvizni. Kujdes në fundjavë, mund të përballeni me disa dyshime.

Në punë mund të veproni nëse kërkoni konfirmim. Por do t’ju duhet të mbyllni marrëdhënie të padobishme, të cilat nuk çojnë në asgjë të mirë!

Horoskopi javor i Peshqve

Katër yje për Peshqit. Marrëdhëniet e reja favorizohen dhe miqësitë që lindin tani mund të bëhen vërtet të rëndësishme. Mundohuni ta lini veten të derdhet në pasion, veçanërisht të premten.

Në punë, jeni pak të lodhur dhe duhet të ndaloni: po, të bëni një pushim dhe të shkëputeni nga përditshmëria.