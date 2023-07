Disa mënyra se si të parandaloni pickimin nga mushkonjat

Pothuajse të gjithë e kanë provuar pickimin e mushkonjave dhe bezdisjen që ato sjellin si pasojë e irritimit dhe krruarjes.

Pickimi nga mushkonjat ndodh më shpesh gjatë periudhës kur dielli lind dhe perëndon, momente këto kur mushkonjat janë më aktive. Për të gjithë ata që bezdisen shumë nga këto insekte ekzistojnë disa mënyra për t’i hequr qafe.

Edhe pse mushkonjat transmetojnë disa sëmundje vdekjeprurëse, për shumicën e njerëzve ato janë vetëm parazitë irritues, pickimi i të cilave sjell vetëm kruarje.

Ka disa gjëra që mund të bëni për të reduktuar ose eliminuar numrin e pickimeve të mushkonjave. Këtu janë 4 mënyrat kryesore për të parandaluar pickimin e mushkonjave këtë verë:

1.Përdorni ilaç kundër insekteve

Për të parandaluar pickimin e mushkonjave, duhet të përdorni ilaç kundër insekteve kur jeni jashtë. Orari kryesor i mushkonjave është nga agimi deri në muzg, kështu që është veçanërisht e rëndësishme të mbroni gjatë kësaj kohe. Ju gjithashtu mund të jeni më të ndjeshëm ndaj kafshimeve nëse jetoni në një zonë të pyllëzuar ose po bëni një shëtitje verore nëpër pyll.

2.Vishni pantallona dhe këmisha me mëngë të gjata

Ndërsa kjo mund t’ju bëjë të rënkoni në një pasdite të nxehtë vere, veshja e pantallonave dhe këmishave me mëngë të gjata kur jeni jashtë do të parandalojë pickimin e mushkonjave. Edhe pse kjo mund të jetë paksa e pakëndshme, është më mirë sesa të mbuloheni nga pickimi i mushkonjave! Ka shumë këmisha të lehta, me mëngë të gjata dhe rezistente.

3.Parandaloni ngecjen e ujit në oborrin tuaj

Nëse keni ujë të ndenjur të grumbulluar në oborrin tuaj, hiqeni atë sa më shpejt që të jetë e mundur sepse këtu shumohen mushkonjat! Nëse rregullisht zbrazni ujin e tepërt nga vazot e luleve, kulloni ujin në pishinat e fëmijëve dhe eliminoni zonat e tjera ku uji mund të grumbullohet, mund të zvogëloni numrin e mushkonjave në oborrin tuaj!

4.Mbani tendat tuaj në gjendje të mirë

Ndërsa mushkonjat kanë më shumë gjasa t’ju kafshojnë ndërsa jeni jashtë, mund të hyjnë edhe brenda shtëpisë tuaj nëse ekranet tuaja nuk janë në gjendje të mirë. Rregulloni menjëherë çdo tende me vrima ose grisje për të shmangur kafshimin. Ju dëshironi të relaksoheni në verandën tuaj këtë verë për të shijuar motin e këndshëm, jo për t’u ngrënë të gjallë nga insektet!