Disa mënyra për të qenë i lumtur

Ndani ushqimin tuaj

Mund të duket e çuditshme, por thjesht ndarja e ushqimit tuaj me të tjerët mund të sjellë gëzim. Kjo nuk është vetëm për shkak të shoqërisë së të tjerëve, por për shkak të aktit të ndarjes. Ju mund të përfitoni të ngjashme jo vetëm nga ngrënia e ushqimit me shoqërinë, por edhe nga përgatitja e tij. Pra, përfitoni nga çdo mundësi për të mbledhur miqtë në shtëpi dhe për të gatuar së bashku ose për të shijuar një darkë të mrekullueshme në një restorant. Do të keni shumë gëzim nga momente të tilla.

Ushtrohuni (me miqtë)!

Shumë studime e kanë lidhur ushtrimin fizik me përmirësimin e humorit. Megjithatë, disa gjetje kërkimore mbështesin se shkalla në të cilën ne marrim kënaqësi nga stërvitja nuk lidhet aq shumë me vetë aktivitetin fizik, sa me kushtet që e rrethojnë atë. Për shembull, është vërtetuar se ndihemi më mirë kur ushtrohemi me grup, sesa vetëm. Sigurisht, ne mund të marrim gëzim edhe nga arritja e një objektivi atletik që dukej si një sfidë e madhe

Shkruani ndjenjat tuaja

Ndoshta nuk e keni menduar kurrë, por një mënyrë për t’u ndjerë më mirë është të regjistroni ndjenjat tuaja. Një studim i 20 pjesëmarrësve tregoi se ata që shpenzonin 20 minuta në ditë duke shkruar ndjenjat e tyre, në fund të fundit ndiheshin më mirë. Për më tepër, gjatë tre muajve, pjesëmarrësit që vazhduan t’i përmbaheshin këtij zakoni dukeshin se kishin përmirësuar vazhdimisht humorin. Është e arsyeshme, pra, që do të ndjehemi më të lehtësuar pas kësaj.