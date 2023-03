Diamanti rozë do të shitet për shifrën e çmendur (FOTO)

Një diamant rozë me “ngjyrë dhe shkëlqim të veçantë” pritet të shitet mbi 35 milionë dollarë kur të dalë në shitje në Nju Jork, njoftoi të mërkurën shtëpia e ankandeve Sotheby’s.

Diamanti peshon 10,57 karat dhe quhet The Eternal Pink. Guri i çmuar “ultra i rrallë” do të dalë në ankand këtë qershor, katër vjet pasi firma afrikano-jugore De Beers e zbuloi atë në një nga minierat e saj në Botsvana.

Zyrtarisht i klasifikuar si “rozë e purpurt” në ngjyrë, ai është diamanti më i vlefshëm që është shfaqur ndonjëherë në ankand, sipas Sotheby’s. Kreu i bizhuterive të shtëpisë së ankandeve për Amerikën, Quig Burning, tha në një deklaratë se guri “po i bashkohej radhëve të diamantëve më të rëndësishëm në histori”.

Çmimi i diamanteve përcaktohet kryesisht nga ajo që ekspertët e gjeologjisë i quajnë katër “Cs”: karat, prerje, ngjyra dhe qartësi. Për klasifikimin e fundit, guri është klasifikuar si “pa të meta”, që do të thotë se çdo defekt është i dukshëm vetëm me zmadhim të afërt. Ndërkohë, ngjyra e saj është cilësuar “fantazi e gjallë”, shkalla më e lartë e ngjyrës intensive e arritur nga vetëm 4% e diamanteve rozë.

“Kjo ngjyrë është nuanca më e bukur dhe më e përqendruar e trëndafilit në diamante që kam parë ndonjëherë ose ka dalë ndonjëherë në treg,” tha Burning, duke shtuar “prania e pamasë dhe rrallësia e madhe e rozës së përjetshme e bëjnë atë të krahasueshme me kryeveprat më të fundit të artit. Ky është një diamant shumë më i rrallë se një Magritte ose një Ëarhol.”

Diamantet rozë janë rritur në vlerë vitet e fundit. Kjo është pjesërisht për shkak të një rënie të furnizimit të shkaktuar nga mbyllja e minierës Argyle të Australisë në vitin 2020, e cila më parë prodhonte shumicën e diamanteve rozë në botë. Sipas një indeksi të përpiluar nga brokerimi Australian Diamond Portfolio, çmimi mesatar i gurëve me ngjyrë u rrit me 30% vetëm në 12 muajt para qershorit 2021.

Eternal Pink u pre nga një diamant i përafërt, i zbuluar në vitin 2019, prej 23.87 karat, peshonte dy herë më shumë se ky diamant. Firmës Diacore iu deshën gjashtë muaj për ta transformuar gurin në formën e tij aktuale.

Më pak se 3% e diamanteve të paraqitura në Institutin Gemologjik të Amerikës (GIA) janë me ngjyrë, me ato rozë ndër më të rrallët, tha Sotheby’s. Në deklaratën për shtyp të shtëpisë së ankandeve, nënkryetari ekzekutiv i GIA-s, Tom Moses e quajti Eternal Pink një “shembull mahnitës”, duke shtuar se “linjat e tij të rafinuara të kombinuara me intensitetin e ngjyrës së tij i japin pamje si një nga perlat më të jashtëzakonshme në botë. ”

Guri do të zbulohet në Hong Kong të shtunën. Më pas do të ekspozohet në disa qytete, duke përfshirë Dubai, Singapor dhe Gjenevë, përpara se të niset për në Nju Jork për shitjen e qershorit.

Rekordi i ankandit për një diamant rozë ose një diamant të lëmuar të çdo ngjyre aktualisht mbahet nga një gur 59.6 karatësh që u shit për 71.2 milionë dollarë në Sotheby’s Hong Kong në 2017. Diamanti rozë u ble nga Hong Kongu Choë Tai Fook bizhuteri dhe u riemërua “CTF Pink Star”.

Një diamant rozë 11.15 karat i quajtur “Ëilliamson Pink Star” ndërkohë mban rekordin për çmimin më të lartë të ankandit për karat, pasi u shit për 453.2 milionë dollarë Hong Kong (58 milionë dollarë) vitin e kaluar.