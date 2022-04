Dhimbjet kronike të shpinës: Cili mund të jetë shkaku?

Shumica e njerëzve përjetojnë dhimbje shpine gjatë jetës së tyre dhe besohet të jetë një nga problemet më të zakonshme shëndetësore.

Të gjithë mendojmë se është normale që të na dhemb shpina, sepse kjo është diçka që vjen me moshën. Ne e dimë gjithashtu se qëndrimi i tepërt ulur ose në këmbë, në varësi të llojit të punës që bëjmë, mund të ndikojë shumë në shfaqjen e dhimbjes së shpinës. Cilësia e jetës mund të ulet në mënyrë drastike pavarësisht nëse është dhimbje akute apo kronike, dhe është mirë të merret parasysh se çfarë duhet të ndryshohet çdo ditë për të përmirësuar gjendjen.

“Shpesh harrojmë se dhimbja e shpinës mund të ndikohet nga shumë gjëra; nga mënyra se si ecim apo ulemi, tretja, sistemi endokrin apo nervor ” , tha osteopatja Clara Yan për Readersdigest.ca . Zbuloni më poshtë se çfarë mund të shkaktojë dhimbje shpine dhe ndoshta disa faktorë do t’ju befasojnë dhe do t’ju inkurajojnë të ndryshoni.

Muskujt e dobët të shpinës

Ulja në një tryezë çdo ditë, mungesa e aktivitetit fizik dhe shtrirja mund të dobësojnë muskujt e shpinës. Muskujt e fortë në këtë pjesë të trupit do të thotë që shpina do të jetë më pak e stresuar sepse muskujt e shpinës dhe të barkut mbajnë trupin tonë. Llojet e ndryshme të barkut dhe dërrasave krijojnë një trup të fortë dhe kjo do të lehtësojë dhimbjet e muskujve. Qëndrimi i mirë, shpatullat e forta dhe muskujt e fortë të barkut janë të rëndësishme për shëndetin e shpinës.