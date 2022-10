Cilat lloje të kancerit kanë shkallën më të lartë dhe më të ulët të mbijetesës?

Shkalla e vdekjeve nga kanceri është në rënie në Shtetet e Bashkuara, 2.3 për qind çdo vit çdo vit nga 2016 në 2019, sipas një raporti të ri nga Shoqata Amerikane për Kërkimin e Kancerit (AACR).

Raporti vjetor i shoqatës thotë se më shumë njerëz se kurrë më parë jetojnë më gjatë dhe më mirë pasi janë diagnostikuar me kancer. Që nga janari 2022, më shumë se 18 milionë njerëz në Shtetet e Bashkuara kishin një histori të kancerit.

“Vdekshmëria e përgjithshme nga kanceri e rregulluar sipas moshës në Shtetet e Bashkuara ka rënë që nga vitet 1990 dhe ulja e vdekshmërisë nga viti 1991 në 2019 do të thotë se janë parandaluar afro 3.5 milionë vdekje,” Timothy Yap, profesor i terapeutikës kërkimore në kancer në Universiteti i Teksasit në Austin.

Ky është një lajm emocionues, veçanërisht pasi Presidenti i SHBA Joe Biden premtoi një rritje të mëtejshme të investimeve në kërkimin e kancerit.

Shumë arsye për rënien e shkallës së vdekjeve në Shtetet e Bashkuara

Normat e vdekjeve nga kanceri po bien kryesisht për shkak të reduktimit të faktorëve mjedisorë që kontribuojnë në zhvillimin e kancerit, thotë Dr. Wally Curran, oficer mjekësor global në Genesis Care me ekspertizë në onkologjinë e rrezatimit.

Curran thotë se ka pasur një rënie në konsumin e cigareve dhe produkteve të duhanit, të cilat janë “një shkak kryesor i parandalueshëm i kancerit”. Qendrat e SHBA për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) thanë se shkalla e pirjes së duhanit ka rënë nga 20.9 përqind në 2005 në 12.5 përqind në 2020.

“Përdorimi i duhanit mes amerikanëve vazhdon të bjerë dhe lajmi i mirë është se brezat e rinj po e refuzojnë atë për shkak të normave të forta dhe pozitive sociale, që është një situatë shumë e ndryshme nga ajo e viteve 50 dhe 60”, tha Curran. Përveç kancerit të mushkërive, ka shumë lloje të tjera tumoresh që mund të zhvillohen për shkak të përdorimit të duhanit.

Përveç kësaj, ekspertë të tjerë shëndetësorë thonë se përparimet teknologjike — kirurgjia, rrezatimi, ekzaminimet parandaluese, ilaçet dhe mbështetja më e madhe në imunoterapi — kanë kontribuar gjithashtu në uljen e shkallës së vdekjeve nga kanceri në Shtetet e Bashkuara.

“Teknologjia inovative na ndihmon të porosisim testet e duhura, të plotësojmë ekzaminimet dhe të ofrojmë trajtim të personalizuar për çdo pacient, pavarësisht nga dallimet në statusin shëndetësor”, tha Brooke Blackmoore, nënkryetare e operacioneve klinike dhe specialiste e kancerit në Azra AI.

Yap dhe Lisa Cousens, presidente e Shoqatës Amerikane për Kërkimin e Kancerit, ndanë disa faktorë të tjerë që kontribuojnë në rënien e shkallës së vdekjeve, duke përfshirë:

1. Përparime të mahnitshme në luftën kundër kancerit të mushkërive, gjirit, prostatës dhe zorrës së trashë, që thuhet se janë format më të zakonshme të kancerit në SHBA

2. Përmirësime në ekzaminimet parandaluese

3. Përparime të mëdha në trajtimin e kancerit – duke përfshirë format e pashërueshme më parë si melanoma dhe kanceri i mushkërive

Imunoterapia – çfarë është dhe si funksionon?

Nuk është ekzagjerim të thuhet se imunoterapia ka “transformuar terapinë e kancerit në dekadën e fundit”, thotë Dr. Curran. Është një opsion trajtimi që luan një rol të rëndësishëm në uljen e shkallës së vdekshmërisë.

Imunoterapia është një lloj trajtimi i kancerit që rrit mbrojtjen natyrore të sistemit imunitar, në mënyrë që të mund të gjejë dhe shkatërrojë qelizat e kancerit në mënyrë më efektive, shpjegon Yap. Me fjalë të tjera, kjo lloj terapie forcon aftësinë natyrale të sistemit imunitar të pacientit për të luftuar kancerin.

Nëse ka një objekt të huaj në trupin tuaj, trupi juaj do të zhvillojë përgjigje imune në përpjekje për të sulmuar objektin, thotë Dr. Curran. Për shembull, kur keni një gjemb në gisht, trupi krijon një përgjigje imune për të parandaluar infeksionin. Kanceri në disa raste pengon sistemin tuaj imunitar të luftojë trupin e huaj.

Megjithatë, shpjegon Dr. Curran, “llojet më të mira të imunoterapive në dhjetë vitet e fundit kanë rezultuar të jenë ato që heqin atë frenim në sistemin imunitar dhe e lejojnë atë të sulmojë qelizat e kancerit”.

Për më tepër, imunoterapia mund të jepet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë në mënyrë intravenoze, në formën e tabletave ose kremrave. Këto qasje trajtimi janë miratuar tashmë për më shumë se 20 lloje të kancerit, thotë Yap.

Imunoterapia mund të përdoret vetëm ose në kombinim me medikamente të ndryshme, të tilla si ilaçe të tjera të imunoterapisë, kimioterapi ose terapi të synuara të kancerit.

“Ne kemi parë shumë sukses me ilaçet e imunoterapisë në trajtimin e shumë llojeve të kancerit, duke përfshirë melanomën dhe kancerin e mushkërive,” thotë Yap. “Ne kemi pasur gjithashtu sukses me terapitë qelizore, duke përfshirë terapinë me qeliza T, në trajtimin e kancereve hematologjike, si dhe përdorimin e barnave të synuara në mënyrë molekulare për të trajtuar një sërë kanceresh.

Instituti për Kërkimin e Kancerit raporton se që nga viti 2017, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka miratuar 32 lloje të ndryshme imunoterapish për pacientët me lloje të ndryshme kanceri – duke përfshirë melanoma, kancerin e fshikëzës, kancerin e veshkave, kancerin e mushkërive, limfomat, leuçeminë. dhe kancerit të prostatës.

Cilat lloje të kancerit kanë shkallën më të lartë dhe më të ulët të mbijetesës?

Edhe pse ekspertët thonë se kjo është një çështje e ndërlikuar, në përgjithësi, pacientët që vuajnë nga kanceri i gjirit ose prostatës kanë shkallë më të lartë të mbijetesës. Cousens thotë se kjo mund t’i atribuohet metodave të parandalimit të hershëm, testeve parandaluese dhe terapive efektive.

Kanceret për të cilët nuk ka teste të hershme parandaluese për pacientët me rrezik të mesëm, si dhe terapi efektive, veçanërisht për sëmundjet në fazat e vonshme si kanceri i pankreasit, kanë shkallën më të ulët të mbijetesës, shton Cousens.

“Për disa sëmundje historikisht të pashërueshme si melanoma, shkalla e mbijetesës është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit falë miratimit të FDA të ilaçeve dhe imunoterapive të ndryshme për trajtimin e sëmundjes në fazë të avancuar,” thotë ai.

“Në rastin e kancerit të mushkërive, ne tani kemi një test parandalimi të hershëm për ata me rrezik të lartë, por pak individë zgjedhin teste të tilla dhe një pjesë e madhe e pacientëve janë ende të diagnostikuar në një fazë tashmë të avancuar të sëmundjes.”

Për më tepër, Dr. Curran thotë se tre llojet më të zakonshme të kancerit për të cilat shkalla e vdekjeve po bie, përfshijnë kancerin e mushkërive, gjirit dhe zorrës së trashë. Për kanceret agresive si tumoret e trurit, kanceri i pankreasit dhe kanceri i pjesës së sipërme të stomakut, nuk kishte “përmirësim të dukshëm në të dhëna”.

“Rreth 80 për qind e rasteve të kancerit në Shtetet e Bashkuara janë kanceri i mushkërive, zorrës së trashë, gjirit dhe rektalit ose prostatës,” thotë ai. “Nëse bëjmë përparim në luftimin e formave më të zakonshme, kjo do të shfaqet në raporte të tilla çdo vit.”

Cili është çelësi për uljen e mëtejshme të shkallës së vdekshmërisë?

Çelësi është edukimi shtesë dhe testimi parandalues, thotë Blackmoore.

“Nëse i bëjmë njerëzit të kuptojnë se sa e rëndësishme është zbulimi i hershëm i kancerit, shkalla e vdekjes nga kanceri do të vazhdojë të bjerë,” thotë ai. “Përveç kësaj, përdorimi i AI për të identifikuar pacientët që nuk janë të vetëdijshëm se kanë kancer është i rëndësishëm që ata pacientë të marrin trajtim më shpejt, gjë që gjithashtu rrit normat e mbijetesës”.

Me normat e reduktuara të pirjes së duhanit, rritjen e strategjive të parandalimit të hershëm dhe uljen e pabarazive në akses, Yap thotë se të gjithë mund të punojnë për të ushtruar dhe për të ngrënë shëndetshëm “gjë që rrit normat e mbijetesës”.

“Mbijetesa në fund të fundit varet nga koordinimi i kujdesit për pacientët, mbështetja për kujdestarët e familjes dhe aksesi i barabartë në teleshëndetin,” thotë ai.

Edhe pse progresi është i dukshëm, ekspertët e shëndetësisë thonë se ka ende shumë punë për të bërë.

“Megjithatë, 1.9 milionë amerikanë diagnostikohen me kancer çdo vit, dhe rreth 600,000 prej tyre vdesin. “Kjo do të thotë se kanceri vret të gjithë popullsinë e një qyteti me madhësinë e Bostonit çdo vit,” thotë Curran. “Është emocionuese të shohësh përparim të vërtetë, por ende nuk jemi afër vijës së finishit”.