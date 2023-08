Çfarë kuptimi ka kur flisni në gjumë?

Çfarë do të thotë nëse jeni duke folur në gjumë? Ndërsa trupi në të vërtetë është i paralizuar në gjumë për t’ju penguar të realizoni ëndrrat tuaja, të folurit në gjumë mund të ndodhë si në gjumë të thellë ashtu edhe në gjumë jo-REM, duke treguar se nuk shoqërohet gjithmonë me ëndërrimin.

Studiuesit ende nuk i kuptojnë plotësisht shkaqet mjekësore të të folurit në gjumë, por kanë disa teori që shpjegojnë njerëzit që flasin në gjumë, si gjenetika, çrregullimi i sjelljes së gjumit REM (RBD) dhe tmerret e natës. Të folurit në gjumë ka qenë gjithashtu i lidhur me disa ilaçe, gjendje të shëndetit mendor dhe madje edhe stres.

1.Është një shenjë për të ndërmarrë veprime. Sipas psikoanalistit Sigmund Freud, ëndrrat janë mënyra e mendjes tuaj për të përpunuar informacionin që shtypet gjatë orëve të zgjimit.

Nëse jeni duke luftuar me një vendim gjatë ditës, mendja juaj e pandërgjegjshme do të përpiqet ta zgjidhë atë në gjumë.

Duke folur në gjumë mund të jetë mendja juaj e pandërgjegjshme që ju thotë se çfarë të bëni për situatën tuaj.

Sigurisht, shumë nga ato që flasin në gjumë në të vërtetë thonë me zë të lartë tingëllojnë si dërdëllitje. Ashtu si ëndrrat tona në shumicën e rasteve nuk kanë kuptim të plotë, fjalët që thoni në gjumë janë të njëjta. Konsideroni të vendosni një regjistrues zëri pranë kokës gjatë natës për të regjistruar atë që po thoni dhe shikoni nëse mund të analizoni atë që thoni në të njëjtën mënyrë që analizohen ëndrrat.

2.Ju keni vështirësi të shprehni emocionet tuaja. Ka shumë arsye pse ne shtypim disa emocione. Por kur ato mbahen në shishe për një kohë të gjatë, trupi gjen mënyra të tjera për t’i shprehur ato, duke përfshirë të folurit në gjumë.

Nëse e keni të vështirë të komunikoni diçka ose po vini re shenja të tjera që po shtypni emocionet, flini duke folur ndoshta mënyra e zërit tuaj të brendshëm për ta nxjerrë jashtë.

3.Po komunikoni me udhërrëfyes shpirtërorë. Megjithëse nuk mund t’i shihni ato, udhëzuesit tuaj shpirtërorë janë gjithmonë aty për t’ju udhëhequr në drejtimin e duhur. Ndonjëherë, ata komunikojnë me ju përmes ëndrrave. Me mendjen tuaj të ndërgjegjshme në gjumë, mendja juaj e pavetëdijshme ka mundësinë të marrë përsipër pa asnjë kufizim. Kur kjo ndodh, shpirti juaj mund të përpiqet t’u flasë atyre, duke ju bërë të flisni në gjumë.

4.Manifestimi juaj po bëhet i vërtetë.

Ka një sërë shenjash të ndryshme që manifestimi juaj është afër realizimit, duke përfshirë edhe ëndrrën për të. Nëse filloni të flisni në gjumë gjatë këtyre ëndrrave, kjo është një shenjë e mirë që manifestimi juaj po funksionon.

5.Shpirti juaj është i shqetësuar.

Besohet se shpirtrat tanë largohen nga trupat tanë dhe enden kur flemë, të lidhur me trupin fizik nga një rreze drite. Të folurit në gjumë mund të jetë një shenjë se shpirti juaj po ndërvepron në një botë tjetër.

6.I dashuri juaj i vdekur po komunikon me ju.

Ju mund të keni pasur një të dashur të vdekur kohët e fundit dhe vdekja e tyre po ju mbush me shqetësim. Engjëjt tuaj po zgjasin dorën për t’ju siguruar se të dashurit tuaj janë në paqe dhe ju mund të gjeni ngushëllim duke hequr dorë nga shqetësimet tuaja. Disa njerëz gjithashtu besojnë se të dashurit e tyre të larguar komunikojnë personalisht me ta për të ofruar ngushëllim dhe siguri.