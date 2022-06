Aspirina dhe soda e bukës do t’ju rikthejnë besimin se rrobat tuaja mund t’i mbani gjithmonë të bardha

Çfarë përdorni për të larë ato njolla të neveritshme të ushqimit ose verës në rrobat tuaja të bardh? A janë ato detergjente të shtrenjtë, por nuk janë efektivë aq sa kosto e tyre e lartë?

Ndonjëherë edhe heqësit më të njohur të njollave nuk mund të largojnë njollat ​​kokëforta. Edhe nëse i lani pa pushim, do të përfundoni me rroba të pastra, por jo të bardha.

Nëse mendoni se nuk mund të bëni asgjë për të pastruar këmishën tuaj, ju lutemi merrni parasysh teknikat që do të mësoni në këtë artikull. Me disa përbërës natyralë shtëpiak , ju mund t’i bëni rrobat tuaja të bardha të pastra.

Gjëja më e rëndësishme është që ju të mund të hiqni shpejt të gjitha njollat ​​pa u shqetësuar nëse rrobat tuaja vijnë në kontakt me kimikale të tilla si detergjenti i rrobave komerciale.

Këtu janë disa këshilla dhe truqe që mund t’ju ndihmojnë:

Sodë buke

Hidhni katër litra ujë në një kovë plastike, pastaj shtoni një filxhan sodë buke në lëngun origjinal. Ngjyra e vërtetë do të shfaqet së shpejti.

Aspirina

Kjo është një mënyrë tjetër magjike për të hequr njollat ​​e ushqimit dhe verës nga rrobat dhe për t’i rikthyer ato në ngjyrën e bardhë ideale. Mbushni kovën plastike me ujë dhe shtoni 6 copa aspirinë të copëtuar. Shtoni ujë dhe zhytini për 30 minuta. Pastaj, lani ato me detergjent si zakonisht. Atëherë rrobat tuaja do të jenë përsëri të bardha.

Limoni dhe uthulla

Pak uthull dhe lëng limoni do të ndihmojë në heqjen e njollave në rrobat e bardha dhe rivendosjen e tyre në të bardhën e tyre origjinale. Përzieni dy përbërësit në pjesë të barabarta dhe lani rrobat në tretësirë. Pas larjes me këtë solucion, këmisha juaj e bardhë nuk do të njolloset më.