Askush nuk ka dëshirë të punojë gjatë Krishtlindjeve, por këto janë 3 kolegët më të këqinj

Krishtlindja janë këtu dhe bashkë me ta edhe bashkëpunëtorët më të këqij që e bëjnë edhe më të vështirë punën në ditë si kjo. Ndërkohë që shumë shkojnë me pushime, ka edhe nga ata që domosdoshmërisht qëndrojnë pas dhe duhet t’i nënshtrohen disa llojeve të personaliteteve për të kaluar një ditë tjetër në punë. Këta kolegë lëvizin mes jush, ju thithin gjithë energjinë dhe me sjelljet dhe fjalët e tyre ju bëjnë të dëshironi të fshiheni poshtë karriges së zyrës për t’i shmangur. Por ata janë aty, pikërisht përballë jush, duke kërkuar pranimin tuaj. A bëni pjesë në mesin e tyre? Nëse jo, mos u bëni kurrë si 4 më poshtë:

Ata duan t’ju shohin vazhdimisht në humor të Krishtlindjeve

Kjo do të thotë se ata duan që ju të jeni të lumtur dhe euforikë për shkak të festave, pavarësisht se çfarë po ndodh në jetën tuaj. Ata detyrojnë gëzimin që ju nuk e ndjeni dhe ju detyrojnë të merrni pjesë në mikroaksione të ndryshme, si Santa Secret. “Janë Krishtlindje, pse nuk jeni të lumtur?”, kjo është një frazë që shpesh u del nga goja dhe të bën të urresh edhe më shumë atmosferën festive që futet me forcë në zyrë. Dëshironi diçka më të keqe?

Krishtlindjet mund të jenë magjike për disa njerëz, por jo për të tjerët. Cilado qoftë kjo stinë për ju, mos lejoni askënd t’ju tregojë se si duhet të jenë këto ditë.

Ata argumentojnë se beqarët nuk kanë nevojë për pushime

Bashkëpunëtorët që kanë një mendim se kush duhet dhe kush nuk duhet të marrë pushim janë ndër më të pakëndshëm. Këta djem mendojnë se beqarët dhe ata pa fëmijë nuk kanë të njëjtën nevojë për pushim dhe relaksim si ne të tjerët dhe jo vetëm e besojnë por edhe e shprehin atë. Me pak fjalë, ata gjykojnë zgjedhjet e të tjerëve pa llogaritur asgjë.

Ata presin që ju të punoni shumë edhe në pushimin tuaj

Ata janë zakonisht drejtuesit më të lartë dhe presin që ju të punoni edhe në pushimin tuaj. Ata nuk pranojnë që ju të mos i përgjigjeni emaileve dhe telefonatave dhe gjejnë çdo arsye për t’ju shqetësuar në ditët që jeni larg. Edhe pak para se të ndryshojë koha, duhet të tregosh se je aty për ta dhe çfarëdo gjëje absurde që të kërkojnë.

Pra, nëse mendoni se jeni një koleg model, kontrolloni listën e mësipërme dhe më pas kontrolloni, nëse është e nevojshme sjellja juaj.