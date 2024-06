Arsyet pse duhet të përdorim krem dielli edhe për flokët

Kur drita ultravjollcë (UV) depërton në kutikulën e flokëve (shtresa mbrojtëse, më e jashtme e fijeve të flokëve), mund të prodhohen molekula shumë reaktive të quajtura “radikale të lira”.

Këto shkaktojnë dëme në disa mënyra:

Ndryshimet e ngjyrave

Melanina, pigmenti natyral që i jep ngjyrën e flokëve tuaj, ofron mbrojtje. Ajo lufton radikalet e lira, dhe gjithashtu thith dhe filtron dritën UV. Megjithatë, rrezatimi i tepërt UVA dëmton pigmentin, duke shkaktuar ndryshime ngjyrash. Kjo ndodh në çdo lloj floku, megjithëse dëmtimi është më i dukshëm në flokët me ngjyrë të hapur, të cilët përmbajnë më pak melaninë. (Rrezet e diellit gjithashtu i than flokët, gjë që zbeh çdo ngjyrosje artificiale të flokëve)

Dëmtime strukturore

Me ekspozimin ndaj rrezatimit UVB, radikalet e lira sulmojnë proteinat e flokëve, veçanërisht keratinën, nga e cila përbëhet kryesisht boshti i flokëve. Ky dëm është më i rëndë se efekti i rrezatimit UVA.

Sigurisht, dëmtimi i flokëve nga dielli nuk është aq serioz sa dëmtimi i lëkurës. Pjesët e gjalla të flokëve (folikuli, rrënja, mbështjellja e rrënjës dhe gjëndra dhjamore) shtrihen nën lëkurë dhe janë të mbrojtura. Vetë fija e dukshme e flokëve është jo e gjallë, kështu që nuk mund të zhvillojë kancer nga ekspozimi ndaj ultravjollcës. Edhe nëse është dëmtuar, së shpejti zëvendësohet nga një rritje e re.

Megjithatë, në afat të shkurtër, flokët e dëmtuar ndikojnë në pamjen e jashtme, e cila është e rëndësishme për vetëbesimin dhe imazhin tonë për veten. Nëse nuk jeni të kënaqur me pamjen e flokëve tuaj, mund të ndiheni të pasigurt.

Për fat të mirë, është e mundur të mbroni kurorën e kokës tuaj, ashtu siç mbroni në mënyrë rutinore lëkurën tuaj. Ju mund të mos jeni të vetëdijshëm për kremrat kundër diellit të flokëve, të cilët janë relativisht të rinj në treg, por shumë produkte të krijuara për të filtruar UV-në dhe për të riparuar dhe mbrojtur fijet e flokëve janë tani në dispozicion.

Disa shampo dhe kondicioner që tregon përmbajnë krem ​​kundër diellit, dhe gjithashtu mund të blini vajra dhe llak flokësh me etiketim SPF (faktori i mbrojtjes nga dielli). (Megjithëse kujdes: spërkatjet mund të përmbajnë alkool, i cili mund të dëmtojë flokët.)

Në përgjithësi, produktet kundër diellit për flokët nuk janë ende aq efektive sa ato të dizajnuara për lëkurën. Përdorni ato, por mbani parasysh edhe këto këshilla të tjera mbrojtëse:

– Ju gjithashtu mund të aplikoni krem ​​kundër diellit të zakonshëm në flokë përpara se të dilni në diell (produktet me spërkatje janë një opsion i dobishëm). Mos harroni të vendosni krem ​​kundër diellit atyy ku ndani flokët dhe ta fërkoni në lëkurën e kokës ku keni flokë të holluar. Nëse i lidhni flokët lart, mos harroni të vendosni krem ​​kundër diellit në veshët dhe në pjesën e pasme të qafës – zona që zakonisht mbulohen me flokë.

– Vish nje kapele. Kapelet më të mira kanë buzë të gjera për të hijezuar fytyrën dhe janë bërë nga materiali që lejon flokët dhe lëkurën e kokës të “marrë frymë”. Gërsheta ose kapni flokët më të gjatë nën një shami.

– Hidratoni flokët për të parandaluar tharjen e tepërt. Disa ekspertë të kujdesit për flokët rekomandojnë trajtimin me vajra natyralë si vaji i pemës së çajit ose trajtimi me vaj të nxehtë përpara se të dilni në diell.

– Flokët e lagur janë më të dobët dhe më të prekshëm ndaj dëmtimit. Nëse do të notoni, shpëlani flokët fillimisht me ujë të pastër për të mbrojtur zbardhjen nga klori dhe kripa; lidhni flokët e gjatë për të shmangur ngatërresat; dhe spërkateni me krem ​​kundër diellit. Pas notit, shpëlajeni sërish me ujë të pastër dhe ripërdorni mbrojtjen nga dielli.