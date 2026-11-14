Antigona Kotorri zbulon parashikimet astrologjike për javët e ardhshme (VIDEO)

Astrologia Antigona Kotorri ka ndarë parashikimin e saj për shenjat e horoskopit gjatë javëve në vijim, teksa ishte e ftuar në emisionin “Weekend” në Klan Kosova.
Gjatë bisedës, ajo u ndal te lëvizjet astrologjike dhe ndikimi i mundshëm i tyre në jetën personale, marrëdhëniet sentimentale dhe familjare.
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Sipas Kotorrarit, pas një faze të shoqëruar me vonesa, pengesa dhe zhvillime të ngadalta, pritet që situatat të nisin të përmirësohen.
Sa i përket Dashit, astrologia parashikoi zhvillime të reja në dashuri. Ajo përmendi mundësinë e nisjes së një romance të re ose të avancimit të një lidhjeje që deri tani ka përparuar me ritëm të ngadaltë.
Për të lindurit e shenjës së Demit, në plan të parë dalin ndryshimet që lidhen me banesën dhe familjen. Këto mund të përfshijnë blerjen e një shtëpie, zhvendosjen ose ndryshime në hapësirën familjare.
Binjakët, ndërkohë, mund të përballen me vështirësi në marrëdhëniet brenda familjes, sidomos në raportet me vëllezërit, motrat dhe prindërit.
Parashikimet e plota për shenjat e tjera të horoskopit mund t’i ndiqni në videon më poshtë.