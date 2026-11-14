Antigona Kotorri zbulon parashikimet astrologjike për javët e ardhshme (VIDEO)

Antigona Kotorri zbulon parashikimet astrologjike për javët e ardhshme (VIDEO)

Astrologia Antigona Kotorri ka ndarë parashikimin e saj për shenjat e horoskopit gjatë javëve në vijim, teksa ishte e ftuar në emisionin “Weekend” në Klan Kosova.

Gjatë bisedës, ajo u ndal te lëvizjet astrologjike dhe ndikimi i mundshëm i tyre në jetën personale, marrëdhëniet sentimentale dhe familjare.

Të lidhura

None found

Sipas Kotorrarit, pas një faze të shoqëruar me vonesa, pengesa dhe zhvillime të ngadalta, pritet që situatat të nisin të përmirësohen.

Sa i përket Dashit, astrologia parashikoi zhvillime të reja në dashuri. Ajo përmendi mundësinë e nisjes së një romance të re ose të avancimit të një lidhjeje që deri tani ka përparuar me ritëm të ngadaltë.

Për të lindurit e shenjës së Demit, në plan të parë dalin ndryshimet që lidhen me banesën dhe familjen. Këto mund të përfshijnë blerjen e një shtëpie, zhvendosjen ose ndryshime në hapësirën familjare.

Binjakët, ndërkohë, mund të përballen me vështirësi në marrëdhëniet brenda familjes, sidomos në raportet me vëllezërit, motrat dhe prindërit.

Parashikimet e plota për shenjat e tjera të horoskopit mund t’i ndiqni në videon më poshtë.


Shtuar 14.11.2026 12:57

Kur i besoni mikut më shumë se partnerit: si mund të shndërrohet miqësia në tradhti emocionale

Kur i besoni mikut më shumë se partnerit: si mund të shndërrohet miqësia në tradhti emocionale
15 raste kur ia vlen të mendoni për një rikthim te ish-partneri

15 raste kur ia vlen të mendoni për një rikthim te ish-partneri
Pse shfaqet ish-partneri në ëndrrat tuaja? Shpjegimi mund të mos lidhet fare me të

Pse shfaqet ish-partneri në ëndrrat tuaja? Shpjegimi mund të mos lidhet fare me të
Horoskopi 13 Nëntor 2026, çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot

Horoskopi 13 Nëntor 2026, çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot
Ditët ikin, por a po gjejmë kohë për të jetuar?

Ditët ikin, por a po gjejmë kohë për të jetuar?
Përse disa përvoja na mbeten në kujtesë gjithë jetën?

Përse disa përvoja na mbeten në kujtesë gjithë jetën?
Horoskopi 12 Nëntor 2026, çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot

Horoskopi 12 Nëntor 2026, çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot
Pacientja pa një figurë në karrigen bosh: fjalët që e tmerruan infermieren

Pacientja pa një figurë në karrigen bosh: fjalët që e tmerruan infermieren
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet