Pas raportit të Inspektoratit për vrasjen e Arlinda Zekajt, QPS-ja në Pejë jep sqarime

Pas raportit të Inspektoratit për vrasjen e Arlinda Zekajt, QPS-ja në Pejë jep sqarime

Komuna e Pejës ka bërë publike deklaratën e Qendrës për Punë Sociale lidhur me Raportin e Inspektimit të Jashtëzakonshëm, i hartuar pas vrasjes së Arlinda Zekajt më 25 tetor 2026.

Sipas QPS-së në Pejë, gjatë trajtimit të këtij rasti punonjësit socialë kanë vepruar brenda kompetencave të përcaktuara me ligj dhe kanë ndërmarrë një sërë hapash institucionalë e profesionalë.

Të lidhura

None found

Pas kërkesës së Stacionit Policor në Pejë, Qendra kishte aktivizuar punonjësin social që ishte në shërbim 24 orë. Në fazën e parë të ndërhyrjes, ai kishte zhvilluar bisedë me fëmijën dhe kishte shqyrtuar rrethanat e situatës familjare.

Procesi i menaxhimit të rastit kishte përfshirë gjithashtu vizita në terren, vlerësimin e kushteve socio-ekonomike, si dhe takime me prindërit dhe familjarët.

Për të krijuar një pasqyrë më të plotë mbi gjendjen e fëmijës, QPS-ja kishte kërkuar raporte nga “The Cambridge School” dhe Qendra e Shëndetit Mendor në Pejë. Këto dokumente ishin përdorur për vlerësimin e gjendjes së tij emocionale dhe psikologjike.

Qendra ka njoftuar se kishte marrë pjesë edhe në procedurat gjyqësore pranë Gjykatës Themelore në Pejë, ku kishte paraqitur raporte profesionale dhe vlerësimet e Organit të Kujdestarisë.

Pas ngjarjes së 25 tetorit, institucioni thotë se kishte vepruar me urgjencë për të garantuar mbrojtjen dhe përkujdesjen ndaj fëmijës, në koordinim me Prokurorinë, Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera relevante. Në këtë kuadër, ishte siguruar edhe caktimi i kujdestarit ligjor.

Raporti i Inspektoratit ka evidentuar megjithatë disa mangësi në funksionimin e QPS-së, të cilat kërkojnë përmirësim.

Mes problematikave të konstatuara janë përmendur përdorimi dhe plotësimi i rregullt i formularëve standardë për menaxhimin e rasteve, respektimi i afateve për dorëzimin e raporteve dhe dokumenteve në gjykatë, si dhe forcimi i procedurave të monitorimit e mbikëqyrjes.

Inspektorati ka kërkuar po ashtu rritjen e kapaciteteve profesionale dhe njerëzore, si dhe përcaktimin më të qartë të kompetencave dhe përgjegjësive mes Qendrës për Punë Sociale dhe Drejtorisë për Mirëqenie Sociale.

QPS-ja ka deklaruar se rekomandimet e dala nga Inspektorati do të merren seriozisht dhe se do të ndërmerren masat e nevojshme për zbatimin e tyre.

Në përfundim, institucioni ka kërkuar që puna e tij të vlerësohet në mënyrë objektive dhe profesionale, duke u bazuar si në veprimet e dokumentuara, ashtu edhe në aspektet që kanë nevojë për përmirësim institucional.


Shtuar 14.11.2026 12:59

Tags: , , ,
Amina Nuraj ngre dyshime për mbikëqyrje pas kontrollit në kufirin serb

Amina Nuraj ngre dyshime për mbikëqyrje pas kontrollit në kufirin serb
Strategjia për ish-drejtuesit e UÇK-së, Çitaku dhe Arifi konfirmojnë veprime pa zbuluar hollësitë

Strategjia për ish-drejtuesit e UÇK-së, Çitaku dhe Arifi konfirmojnë veprime pa zbuluar hollësitë
Avni Islami: Takimi me ambasadorin rus tregon qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës

Avni Islami: Takimi me ambasadorin rus tregon qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës
Mustafa i përgjigjet ashpër Osmanit, tensionet në LDK paralajmërojnë garë të nxehtë të brendshme

Mustafa i përgjigjet ashpër Osmanit, tensionet në LDK paralajmërojnë garë të nxehtë të brendshme
KFOR-i paralajmëron shtim të pranisë ushtarake gjatë ushtrimit në Kampin Vrella

KFOR-i paralajmëron shtim të pranisë ushtarake gjatë ushtrimit në Kampin Vrella
Arlinda Zekaj kërkoi mbrojtje para se të vritej: shkeljet që nxori në pah inspektimi në Pejë

Arlinda Zekaj kërkoi mbrojtje para se të vritej: shkeljet që nxori në pah inspektimi në Pejë
Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë

Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë
Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor

Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet