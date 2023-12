Afërdita në Akrep/ Çfarë i pret shenjat deri në fund të javës, Meri Shehu: Data 8 ka surpriza

Skena planetare e javës ka rezervuar surpriza të bukura për shenjat. Afërdita, planeti i dashurisë do të favorizojë erotizmin, por njëkohësisht edhe ekonominë. Kjo javë, sipas parashikimit të Meri Shehut për “Rudina” në Tv Klan, do të sjellë stabilitet për të gjithë por më të favorizuarat janë shenjat e ujit.

Meri Shehu: U fut Afërdita në Akrep, natyrisht që do ndihmojë shumë në pasion e dashuri sidomos shenjat e ujit: Gaforre, Akrep, Peshqit por do ketë ndikim të madh te shenjat fikse: Demi, Luani, Akrep e Ujor. Këtu do luhet pjesa më e madhe e vendimeve në çështjet erotike e personale. Kemi dy lidhje të bukura planetësh. Është Mërkuri në Bricjap me Jupiterin në Dem dhe nga data 8 do na japë një relaks shpirtëror para se të kthehet i kundërt pas datës 10.

Dashi – 3 yje

Fillojnë dhe përqendrohen në qëllimet e tyre, ekonomi, anë shpëirtërore. Kemi diçka të bukur në lidhje me një vendim pune e karriere nga fundi i javës, nga data 8 që do shohim sa do ta shfrytëzojnë. Nga data 8-9 në fundjavë marrin energji pozitive nga Mërkuri në Bricjap me Jupiterin në Dem, marrin një revansh ekonomik dhe lajme të mira pune.

Demi – 2 yje

Hyn Afërdita përballë shenjës së tyre dhe rrezikojnë shumë nëse nuk janë të kujdesshëm në marrëdhëniet në çift dhe në bashkëpunime te rëndësishme sepse iu kërkohet më shumë vëmendje, përqendrim, stabilitet ose ka një ngërç që do përballen, ndaj ta shohin me sy të mirë. Jupiteri në Dem me Mërkurin në Bricjap bëjnë një lidhje të bukur dhe jep një lajm të mirë ligjor ose udhëtim të këndshëm.

Binjakët – 1 yll

Pak me opozicion, por do kenë fat në ekonomi nga data 8. Afërdita në Akrep iu jep avantazh në lidhje me punë nëse bëjnë diçka që e duan dhe e kanë pasion. Fillojnë një flirt në punë, të shohim a do shkojë mirë.

Gaforrja – 3 yje

Është një fazë e shenjës së ujit që favorizohet nga Afërdita. Do fillojnë reflekset e mira sa i përket njohjeve, kontakteve erotike, të paktën po e bëjmë një javë erotike-romantike. Ndonjë marrëveshje e mirë në fundjavë mund të luajë një rol të rëndësishëm për Gaforret.

Luani – 4 yje

Vëmendja kyresore do shkojë te karriera. Është një javë shumë e fuqishme, karriera do jetë e fuqishme dhe në jetën personale do arrijnë atë çfarë kanë ëndërruar. Kjo javë do iu japë stimul të mirë dhe Afërdita në Akrep u jep mirëqenie familjare, bashkëjetesa të mira.

Virgjëresha – 3 yje

Lajmet e mira vijnë me Afërditën në Akrep, ka një kombinim të bukur projektesh, lajmesh të mira, stabilitet në fushën e ndjenjave. Lidhja Mërkur-Jupiter iu jep stabilitet në plane, aftësi krijuese, kontakte me jashtë ose çështje ligjore.

Peshorja – 4 yje

Është një nga shenjat që do favorizohet në ekonomi. Nëse deri tani ka patur pak luhatje, data 3 ka qenë e vështirë, tashmë do avancojë shumë bukur, pozitivisht mirë. Një cëcshtje pronësie, shtëpie, toke, pasurie do vihet në ecuri të plotë rreth datës 8.

Akrepi- 5 yje

Nuk janë të parët, por Afërdita në shenjën e tyre, planeti i dashurisë, eknoomisë iu jep sharm, mundësi, kontakte dhe mundësinë për të treguar vlera, jo thjesht të jenë Akrepë që përfitojnë. Akrepi do sfidën, luftën dhe Afërdita është një luftë erotike për jetën dhe gjëra të bukura.

Shigjetari – 2 yje

Kemi prapaskena në dashuri, në punë, skandalet erotike marrin dhe japin kështu që kujdes sepse Afërdita në Akrep nuk është aq e hapur dhe komode për Shigjetarët dhe mbeten akoma në heshtje e prapaskenë që nuk është shumë e mirë për natyrën e tyre. Kujdes borxhet dhe detyrimet ekonomike.

Bricjapi – 3 yje

Lidhja e bukur në datën 8 i favorizon për një punë, çështje personale, i vë në program, i fejon, i marton ose nënshkruajnë një kontratë të mirë. Afatet i kanë deri në datën 10 që të nënshkruajnë diçka të mirë në jetën e tyre.

Ujori – 4 yje

Fillim i bukur muaji sepse do bëjnë karrierë, do bien në sy, do kenë sharm, modë, publicitet. Afërdita është në zenith të shenjës së tyre dhe ndihmohen prej saj, bëhen më të bukur, merren me pamjen e jashtme dhe do merren me gjëra që i vënë në qendër të vëmendjes.

Peshqit – 3 yje

Janë në një javë vërtet shumë të mirë, favorizohen në kontakte me jashtë, dashuri, marrëdhënie pune, njohje të reja dhe një kontratë shumë të mirë ose aleancë pune gjatë kësaj jave, deri në datën 8.