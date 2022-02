A mund të konsumojmë fruta të thata në shtatzani? Ekspertët “zgjidhin” dilemën

A mundet një grua shtatzanë të hajë arra, bajame, lajthi ose kikirikë? Për vite me radhë familja e këtyre frutave të thata ishte e ndaluar të konsumohej gjatë shtatzanisë sepse besohej se konsumi i tyre do t’i shkaktonte alergji fëmijës. Pra nëse nëna do të hante arra gjatë muajve të shtatzanisë, fëmija kur të lindte do të bëhej alergjik ndaj tyre për shkak të sasisë së lartë të yndyrës.

Megjithatë këto humlumtime janë hedhur poshtë pas një studimi të kryer në vitin 2008, sipas të cilit nuk ka asnjë lidhje mes konsumit të frutave të thata në shtatzani dhe alergjisë së fëmijës.

Rezultatet e ndryshme të studimeve të ndryshme mund të bëjnë konfuze nënat, të cilat sidomos gjatë shtatzanisë ndërgjegjësohen për t’u ushqyer më mirë veçanërisht kur bëhet fjalë për ndalimin e ushqimeve të caktuara.

Por, Agjencia për Standardet e Ushqimit këshillon që nënat ta vendosin tërësisht vetë nëse duan të konsumojnë fruta të thata gjatë shtatzanisë apo jo. Nëse vetë ato nuk janë alergjike, janë të lira ta bëjnë vetë zgjedhjen.

“Gratë shtatzëna nuk duhet të eliminojnë arrat nga dieta e tyre, ashtu dhe kikirikët janë një burim i mirë i proteinave që sigurojnë acidin folik, i cili potencialisht mund të parandalojë dy defekte nervore”, shprehen përfaqësuesit e kësaj agjencie.