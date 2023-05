A ju ndihmon vërtet magnezi me pagjumësinë? Mësoni përgjigjen e mjekëve para se ta përdorni

Kur shtrihemi dhe luftojmë për të fjetur, ka kuptim të kërkojmë zgjidhje që do të na hedhin në krahët e Morfeut.

Suplementet e magnezit merren nga shumë për të përmirësuar cilësinë e gjumit, por a japin ato atë që premtojnë?

Magnezi është një element mineral që mbulon një mori nevojash dhe funksionesh të organizmit, ndaj plastiga anon në drejtim të kontributit të saj pozitiv në luftën kundër pagjumësisë.

“Të dhënat shkencore mbi efektivitetin e marrjes së magnezit në përmirësimin e cilësisë dhe kohëzgjatjes së gjumit janë kontradiktore”, shpjegon Dr. Indira Gurubhagavatula, profesoreshë e asociuar e mjekësisë në Qendrën Mjekësore të Administrimit të Veteranëve të Universitetit të Pensilvanisë. Siç thekson ajo, studimet e mëparshme kishin disa kufizime dhe nuk plotësonin kriteret e cilësisë për të mbështetur një rekomandim universal për plotësimin e magnezit për të luftuar pagjumësinë.

Magnezi është një mineral që gjendet në shumë ushqime dhe është i disponueshëm edhe në formën e suplementeve. Kontribuon në prodhimin e proteinave, kockave dhe ADN-së. Ruan nivelin e sheqerit dhe presionit të gjakut. Ai gjithashtu rregullon sistemin muskulor, nervor dhe kardiovaskular sipas Fondacionit Amerikan jofitimprurës “Sleep”. Ai konsiderohet gjithashtu një komponent i domosdoshëm për më shumë se 300 reaksione biokimike në trup sipas Bibliotekës Kombëtare të Mjekësisë.

Por çfarë ndodh me gjumin? A e lufton magnezi pagjumësinë? Nëse ky metal lufton vështirësitë e gjumit, sipas doktor Gurubhagavatula, kjo ndodh për faktin se lidhet me receptorë specifikë në sipërfaqen e qelizave të trurit, duke qetësuar aktivitetin e trurit. Magnezi vepron në receptorin e benzodiazepinës, i cili gjithashtu është në shënjestër të ilaçeve qetësuese ose hipnotike. Për më tepër, “magnezi mendohet të ndikojë në nivelet e melatoninës, hormonit të lidhur me ciklin rrethor gjumë-zgjim”, shtoi Dr. Gurubhagavatula.

Sa magnez na duhet për ëndrrat e ëmbla? Këtë përgjigje mbase mund ta japë mjeku që na ndjek, duke marrë parasysh historinë individuale, p.sh. probleme shëndetësore, medikamente të marra.

Megjithatë, marrja e suplementeve të magnezit nuk rekomandohet nga Biblioteka Kombëtare e Mjekësisë e SHBA, e cila citohet si biblioteka më e madhe mjekësore në botë. Përkundrazi, rekomandohet marrja e magnezit nga burimet dietike.

Për ata që planifikojnë të marrin magnez në formë suplementi, megjithatë, Klinika e Cleveland rekomandon glicinat magnezi ose citratin e magnezit (200 mg) në vend të zbutësit të jashtëqitjes oksid magnezi. Ai rekomandon marrjen e tij gjysmë ore para gjumit.

Një përmbledhje sistematike dhe meta-analizë e botuar kohët e fundit në BMC Complementary Medicine and Therapies shqyrtoi tre prova të rastësishme mbi efektin e magnezit në pagjumësi. Megjithatë, cilësia e hulumtimit nuk ishte e mjaftueshme për të dhënë rekomandime për marrjen e suplementit, përfunduan studiuesit. Por është një suplement ekonomik që përdoret shumë.

Kjo është arsyeja pse Dr. Gurubhagavatula tërheq vëmendjen për efektet anësore (marramendje, lodhje, dobësi muskulore, nauze dhe të vjella, ndezje të nxehta dhe diarre). Disa rreziqe janë edhe më serioze. “Nivelet e larta të magnezit në gjak mund të çojnë në aritmi të rrezikshme duke përfshirë arrestin”, shtoi Dr. Gurubhagavatula.

Ajo nuk rekomandon marrjen e magnezit çdo ditë si një suplement për të luftuar pagjumësinë. Përkundrazi, ajo thekson se pagjumësia është shenjë e një çrregullimi të gjumit të padiagnostikuar (p.sh. apnea e gjumit), prandaj kërkohet hetim që të mos i shpëtojnë vëmendjes gjendjet serioze dhe të jepet trajtimi i duhur.

Gjithashtu, edhe pse është gjithmonë më e lehtë – por jo më efektive – për të marrë një pilulë, është mirë të njihni burimet dietike të magnezit: perimet me gjethe jeshile, farat e kungullit, bajamet dhe shqeme, bishtajore, banane, çokollatë të zezë, spinaq, yndyrna peshku.

Si përfundim, është mirë të mendoni përsëri përpara se të merrni një suplement të një metali super të çmuar, mjaftueshmëria e të cilit mund të sigurohet me një dietë të ekuilibruar.