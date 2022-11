Ja pse duhet të lexoni gjithmonë para se të flini

Nuk ka asgjë më të shëndetshme se sa një libër i mirë për të mbyllur ditën para se të flesh. Pse duhet ta bësh këtë? E thjeshtë, sepse bën mirë. Leximi është aktiviteti që nuk sjell kundër-ndikime. Mund të bëhet kudo dhe në çfarëdolloj momenti. Merrni në dorë një libër në mbrëmje kur bini në shtrat.

Nuk na vë në gjumë

Shpesh thuhet se një libër na vë në gjumë menjëherë kur nisim të lexojnë në shtrat. Në fakt nuk është kështu. Një nga efektet më të mëdha të leximit në mbrëmje është pikërisht ajo që ai është këshilluesi më i mirë përpara gjumit. Leximi na mbërthen, me anën e tij identifikohemi me personazhet dhe, në përgjithësi, qetësohemi.

Ndihmon për të ëndërruar

Në ëndrra na rivijnë fakte dhe mendime që na kanë ndodhur gjatë zgjimit. Prandaj, të lexosh një libër para se të shkoni për të fjetur, mund të jetë një mënyrë për të siguruar ëndrra në paqe. Në fund të fundit, nëse e mendon, është për të njëjtën arsye që zakonisht i lexon një përrallë fëmijës para se ta vini në gjumë, për të qenë i sigurt se nuk do të ketë ankthe apo të zgjohet i frikësuar në mes të natës.

Lufton stresin

Leximi ul nivelin e stresit. Pas një dite të lodhshme, me ritme frenetike, nuk ka gjë më të mirë që ta ndalësh kohën duke u përfshirë në lexim. Të dish që ke një tjetër botë krijuar vetëm për imagjinatën tënde dhe që është antidota më e mirë për të gjitha ditët e këqija.

Ilaç për vetminë

Me një libër në dorë nuk do të ndihesh kurrë vetëm. Mendo se sa shoqëri mund lokal. E njëjta vlen edhe përbrenda shtëpisë apo nën kuvertë. Do të jesh i rrethuar nga personazhet, vende dhe gjallesa të tjera. Do të ndiheni si brenda një flluske, në të cilën askush tjetër nuk mund të hyjë.