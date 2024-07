52-vjeçarja beqare ndan arsyet pse vazhdon të takohet me burra të martuar për 14 vjet

Një grua beqare ka zbuluar se është takuar me mbi 150 burra të martuar sepse ata kanë një “dëshirë për të kënaqur dhe për t’u ndjerë të kërkuar”.

Punonjësja 52-vjeçare e arsimit nga Surrey ka përdorur website takimesh që synojnë të tërheqin burra të martuar për 14 vjet, pasi fillimisht ishte regjistruar ndërsa ishte me burrin e saj. Pavarësisht se fillimisht ishte shqetësuese se faqet mund të shiheshin si “të pamoralshme”, ajo vendosi të merrte një hap dhe të regjistrohej.

Ajo tha se martesa e saj ishte e mjerueshme në atë kohë, duke e lënë atë të ndjehej e vetmuar, pa intimitetin fizik dhe emocional. Ajo thotë se që kur u bashkua me faqen e internetit “Illicit Encounters”, ajo ka takuar mbi 150 burra, edhe pse ka bërë seks vetëm me katër.

Gruaja, e cila dëshironte të mos e zbulonte emrin e saj thotë se marrëdhëniet me burrat e martuar kanë zgjatur tetë muaj deri në pesë vjet. Gruas i pëlqen të ketë marrëdhënie me burra të martuar, duke e ditur se ata nuk do të jenë kurrë të saj.

Duke folur për Closer, ajo tha:

Unë bëhem intime vetëm me burra për të cilët kam ndjenja. Është e rëndësishme që këto marrëdhënie të ndahen. Ata nuk do të jenë kurrë të mitë, por ne takohemi çdo javë kur jeta e lejon është çuditërisht e lehtë të arratisesh me orë të tëra nëse dëshiron ka gjithmonë “miq për t’u takuar” ose “duke punuar vonë”.

Në një takim, gruaja takoi një burrë që solli gruan e tij në takimin e tyre të parë. Ata i thanë asaj se do të lejohej të dilte vetëm me një dashnore që gruaja e tij mendonte se ishte “më e bukur se”. Ajo vendosi të mos rrinte aq gjatë sa për të zbuluar nëse e kishte arritur notën. Pasi u regjistrua me burrin e saj, gruaja vendosi të divorcohej më në fund kur fëmijët e saj ishin rritur, por ngeci me faqen.

Ajo shtoi: I vlerësoj burrat e martuar. Ata kanë një dëshirë për të kënaqur dhe ndjehen të kërkuar, të dëshiruar dhe të rinj. Dhe kjo do të thotë se ruaj pavarësinë time.

“Unë nuk e shoh veten si një shkatërrues martese. Disa nga burrat që kam takuar, u kam folur për problemet e tyre martesore dhe ata janë larguar të vendosur për ta bërë atë të funksionojë.”

Burra të tjerë që ajo rrëfen, do të kishin përfunduar të divorcuar pasi u mungonte intimiteti dhe ishin të frustruar seksualisht. Dhe ndërsa gruaja pranon se nuk e kishte menduar kurrë se do të tradhtonte me dikë, ajo ka kuptuar se “jeta nuk është një përrallë” dhe “tradhtia bashkëshortore është aq e vjetër sa koha”.

Ajo është një nga një numër në rritje i njerëzve që i drejtohen faqeve të takimeve për personat e martuar, me “Illicit Encounters” që thonë se ka parë një rritje të regjistrimeve që kur Netflix transmetoi dokumentarin e tij Ashley Madison Sex, Lies and Scandal. Shfaqja ekzaminoi shkeljen e të dhënave të vitit 2015, në të cilën 32 milionë emra nga faqja e takimeve kurorëshkelëse u publikuan publikisht.