“5 lugë gjelle”, dobësohuni pa vuajtuar nga uria me dietëne shëndetshme

Dieta equajtur “5 lugë gjelle” është një nga dietat e cila mund të kthehet në mënyrë jetese, pasi ajo ka për bazë konsumimin e vakteve më të shpeshta në sasi më të vogla, gjë e cila rekomandohet nga mjekët dhe dietologët.

Ideja kryesore e dietës është konsumimi i vakteve në sasi të barabartë me 5 lugë gjelle ose 100 gramë për çdo porcion, duke marrë parasysh që një lugë gjelle, në varësi të madhësisë është e barabartë me 15-20 ml.

Por përsa i përket sallatës, perimeve dhe produkteve të ngurta si mishi, peshku,etj., mund të konsumohen në sasinë maksimalisht deri në 150-200 gramë.

Me këtë dietë ju mund të dobësoheni nga 5-20 kilogramë në varësi të kohëzgjatjes së dietës.

Rregullat kryesore të kësaj diete janë:

Çdo ushqim që hidhni në pjatë nuk duhet të jetë më shumë se 5 lugë gjelle ose deri në 100-150 gramë për produktet e tjera të ngurta të cilat nuk mund të maten me lugë.

Duhet të ketë minimalisht 3 ore diferencë midis vakteveNuk lejohet konsumimi i pijeve të gazuara dhe i pijeve të cilat përmbajnë sheqer

Nuk lejohet konsumimi i ushqimeve shumë pikante apo ushqimeve të gatshme të konservuara, të cilat mund të përmbajnë sasi të lartë she qeri, kripe apo yndyre

Mënjanoni yndyrën e tepërt duke mënjanuar produktet e skuqura dhe duke i dhënë përparësi gatimit të produkteve në zgarë, furrë, avull etj.

Shembulli i menusë dietore të Dietës “5 lugë gjelle”:

Ora 8:00 — një tas me tërshërë dhe fruta të thata, kafe e zezë

Ora 11:00 — një banane apo frut tjetër mesatar

Ora 14:00 — një porcion 100 gram mish, pulë apo peshk i pjekur

Ora 17:00 — një porcion me sallatë me perime me vaj ulliri dhe limon

Ora 20:00 — një porcion me gjizë pa yndyrë

Ora 23:00 — një gotë kos me mjaltë dhe fruta