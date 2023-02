4 shenjat e Horoskopit që pritet të kenë një Mars fantastik dhe plot fat

Çdo muaj fsheh surpriza dhe ngjarje të këndshme dhe të pakëndshme për disa shenja të horoskopit dhe e njëjta gjë vlen edhe për muajin mars, i cili disa do t’i sforcojë, por do t’i lërë të tjerët, në shumë mënyra, mjaft të lumtur.

Nëse i përkisni njërit prej tyre, do të kaloni një muaj të mrekullueshëm, me fatin që ju shoqëron!

DASHI

Po, e dimë, por sido që të jetë, edhe në mars nuk do të humbisni kulmin, megjithëse tani ju e dekadës së dytë do të luani, pasi Jupiteri po ju vjen dhe më në fund do të filloni të shihni dritën. Në shenjën tuaj është edhe Venusi, e cila do të takohet me zjarrin me Jupiterin në ditën e 2-të të muajit. Për sa i përket lidhjeve tuaja të dashurisë priten suksese të mëdha.

PESHORJA

Për të njëjtat arsye, edhe ju do të qëndroni në shenjat që do të kaloni mirë në mars. Në datën 17, Afërdita në shtëpinë tuaj të 8-të, e cila do t’i ngrejë stoqet tuaja vertikalisht, do t’ju bëjë veçanërisht tërheqës dhe në të njëjtën kohë do t’ju favorizojë në çështjet financiare.

DEMI

Demi ynë, ju po ktheheni fuqishëm në listën e më me fat, pas mjaft kohësh, dhe e vërteta është se çfarëdo dhjetë ditësh që i përkisni (oh si ndryshojnë gjërat), në mars ju presin gëzime dhe festa. Në datën 7, Saturni i thotë përgjithmonë lamtumirë shtëpisë tuaj të 10-të, kështu që problemet profesionale dhe të karrierës përfundojnë për ju dhe do të filloni të gjeni sërish qetësinë tuaj dhe të pranoheni, pa u kritikuar apo vënë në telashe.

BRICJAPI

Që herët do të keni favore, trashëgimi, familje dhe përfitimet prej saj, nëse jeni i dekadës së dytë, ndërsa ju i të parëve do t’i zgjidhni këto punë fare mirë nga data 17 e muajit. Dashuria do të luajë patjetër një rol udhëheqës në jetën tuaj.