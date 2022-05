4 kg më pak për 3 ditë, pse dieta e bananes është rikthyer sërish në trend për shumë vajza

Nëse bëni pjesë në radhët e atyre që i premtojnë vetes çdo muaj se do të merren me sport, do të hanë shëndetshëm, e mbi të gjitha do të bien nga pesha dhe në fakt nuk bëjnë asgjë, kjo është dieta e duhur për ju. Po flasim për ‘’Morning Banana Diet’’, një regjim ushqimor i shpikur në 2008-n nga mjeku japonez Kazuyoshi Fujimoto. Edhe pse kanë kaluar thuajse 13 vite nga momenti kur kjo dietë u bë popullore në të gjithë botën, ajo vazhdon të mbetet një nga të preferuarat për mijëra njerëz.

Sekreti i saj qëndron pikërisht tek konsumi i përditshëm i bananes, një nga frutat më të pasur në vlera ushqyese si kalium, fibra të tretshme në ujë, proteina komplekse, vitaminë C.

Ndryshe nga dietat e tjera, të cilat në shumicën e rasteve janë thuajse ‘’ekstreme’’ pasi zgjasin shumë në kohë dhe janë të varfra në shumëllojshmëri ushqimore, dieta me banane nuk ju kufizon nga pothuajse asgjë, si dhe ju lejon të humbisni deri në 3 kg brenda 4 ditësh. Por jo vetëm kaq, ndjekja me përpikmëri e kësaj diete të paktën 2 herë në vit parandalon shfaqjen e diabetit të tipit 2, dhe sëmundjet kardiovaskulare.

MËNGJESI

Mëngjesi është një vakt shumë i rëndësishëm, kështu që përpiquni të mos e neglizhoni apo thjesht të kufizoheni me një kafe. Niseni ditën me një lëng të shtrydhur bananesh ose 1 porcion kos pa yndyrë me banane. Sipas mjekut Fujimoto, mund të hani deri në 3 banane për mëngjes, shoqëruar me 3 goja me ujë të vakët. Konsumi i ujit është shumë i rëndësishëm, këshillohet të pini deri në 2.5 litra në ditë.

DREKA

Dreka duhet të nisë me një banane. Më pas në drekë preferohet mishi pa yndyrë, si ai i pulës, fileto e gjelit dhe peshku, perimet e gatuara në avull ose të ziera, dhe sallatat me perime jeshile. Ndalohet kategorikisht ngrënia e bukës, ëmbëlsirave, patateve, orizit dhe karbohidrateve. Dreka nuk duhet të kalojë porcion e 70 gramëve për çdo përbërës.

DARKA

Edhe darka duhet të nisë me një banane të pjekur mirë, 100 ml qumësht pjesërisht i skremuar dhe dy vezë pjesërisht të ziera. Gjatë darkave në vijim këshillohet të hani perime të pagatuara, frutat e sezonit, lëng limoni dhe portokalli, ose çaj jeshil.