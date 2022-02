Fasulet janë ushqimi i preferuar i shqiptarëve, por nuk e kishim ditur se çfarë i bëjnë trupit tonë

Fasulet janë një ushqim energjetik e mbushur me proteina, fibra, vitamina B, hekur, kalium, dhe janë të pakta në yndyrë; por ky ushqim i fuqishëm gjithashtu mund të paraqesë rreziqe të mundshme shëndetësore.

Përfitimi shëndetësor: Fasulet mund të parandalojnë sëmundjet e zemrës

Studimet kanë treguar që njerëzit që hanë më shumë bishtajore kanë një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës dhe fitokimikatet që gjenden në fasule luajnë një rol shumë të madh. Një përmbledhje e studimeve mjekësore për vitin 2017 në revistën BioMed Research International, zbuloi se marrja e lartë e bishtajoreve shoqërohet me një rrezik më të ulët të vdekjes së parakohshme — dhe veçanërisht vdekjet e lidhura me sëmundjet kardiovaskulare. Bishtajoret janë një nga ushqimet që lidhen drejtpërdrejt edhe me lëkurën.

Përfitimi shëndetësor: Fasulet mund të luftojnë kancerin

Fasulet përmbajnë një gamë të gjerë të kimikateve bimore që luftojnë kancerin, konkretisht, izoflavonet dhe fitosterolet, sipas Shoqatës Kimike Amerikane, dhe të gjitha mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut nga kanceri.

Përfitimi shëndetësor: Fasulet mund të ulin kolesterolin

Fasulet i sigurojnë trupit fibra të tretshme, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në kontrollin e niveleve të kolesterolit në gjak. Departamenti Amerikan i Shëndetit dhe Burimeve Njerëzore thotë se 5 deri në 10 gram fibra të tretshme në ditë – sasia në 1/2 në 1 1/2 gota fasule detare — zvogëlon kolesterolin LDL me rreth 3 deri në 5 përqind. Fasulet gjithashtu përmbajnë saponina dhe fitosterole, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit.

Përfitimi shëndetësor: Fasulet mund t’ju ndihmojnë të humbni peshë

Një pjatë fasule do t’ju bëjë të ndiheni të ngopur shumë shpejt sepse përmbajtja e pasur e fibrave mbush stomakun tuaj dhe shkakton një rritje më të ngadaltë të sheqerit në gjak, sipas një studimi të vitit 2016 në Mjekësinë Eksperimentale dhe Terapeutike. Kjo largon urinë dhe t’ju japë një furnizim të qëndrueshëm të energjisë.

Përfitimi shëndetësor: Fasulet mund të ndihmojnë në menaxhimin e diabetit

Fasulet janë një super ushqim për njerëzit që vuajnë nga diabeti! Bilanci i karbohidrateve komplekse dhe proteinave siguron një burim të ngadaltë, të qëndrueshëm të glukozës në vend të rritjes së papritur që mund të ndodhë pas ngrënies së karbohidrateve të thjeshta, ka gjetur studimi. Fasulet janë pjesë e ushqimeve më të mira për diabetikët.

Rreziku për shëndetin: Fasulet mund të shkaktojnë migrene

Disa fasule dhe bishtajore përmbajnë një substancë të quajtur tyramine. Ajo mund të shkaktojë migrenë, sipas Fondacionit Kombëtar të Dhimbjeve të kokës. Këto ushqime gjithashtu mund të shkaktojnë një reaksion alergjik te disa njerëz. Kikiriku është alergjia më e zakonshme e bishtajoreve, raporton FARE (Alergji e Ushqimit, Kërkim dhe Edukim). Nëse kjo ndodh, bisedoni me një mjek dhe eliminoni fajtorin nga dieta juaj.

Rreziku për shëndetin: Fasulet mund të rritin presionin e gjakut

Nëse merrni një frenues monoamine oxidase (MAO) për të trajtuar depresionin, shmangni fasulet fava sepse ato mund të bashkëveprojnë me ilaçet tuaja dhe të rritin presionin e gjakut. Frenuesit MAO janë një nga 12 ilaçet që nuk duhet të përzieni kurrë me alkoolin.

Rreziku për shëndetin: Fasulet mund të ndërhyjnë në thithjen e vitamins

Disa fasule, si farat e sojës, përmbajnë substanca që ndërhyjnë në thithjen e beta karotenit dhe vitaminave B12 dhe D, sipas një studimi më të vjetër nga Departamenti i Bujqësisë i Sh.B.A. Nxehtësia nga gatimi inaktivizon shumicën e këtyre substancave, duke e bërë thithjen e vitaminave më të mundshme. Sidoqoftë, është akoma e zgjuar të kompensoni humbjen e mundshme të vitaminës duke konsumuar shumë fruta të freskëta dhe vegla jeshile të verdhë ose të errëta (për të rritur beta karoten tuaj) dhe mish të ligët (për vitaminën B12).

Rreziku shëndetësor: Fasulet mund të shkaktojnë përdhes

Nëse vuani nga përdhes, bisedoni me mjekun tuaj për konsumin e fasules. Njerëzit me përdhes shpesh këshillohen të heqin bizele të thata, fasule, thjerrëza dhe bishtajore të tjera për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të purinës, sipas një studimi të vitit 2014 në Buletinin Biologjik dhe Farmaceutik. Në njerëzit e ndjeshëm, purinët rritin nivelet e acidit urik dhe mund të bëjnë një sulm të përdhes.

Rreziku për shëndetin: Fasulet mund t’ju shkaktojnë gazëra

Ndërsa teknikisht nuk është një rrezik për shëndetin, fasulet mund të shkaktojnë një problem të sikletshëm të gazrave, veçanërisht fasulet e thara, thjerrëzat dhe bizelet. Ndërsa trupi juaj tret sheqernat natyrale të ushqimit, gazi ndërtohet, sqaroni ekspertët në Klinikën Cleveland. Ndihmoni në uljen e prodhimit të gazit duke ndryshuar ujin disa herë gjatë procesit të njomjes dhe gatimit. Shtimi i bimëve si balsami i limonit, kopër, dhe karafili, ose kombinimi i bishtajoreve të gatuar me ushqim acid, mund të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e fryrjes.