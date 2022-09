10 fakte për të qeshurën, si ndikon argëtimi në shëndet

Le të flasim për përfitimet e të qeshurit.

E qeshura mund të përkufizohet si një lloj i veçantë i frymëmarrjes gjatë së cilës, pas thithjes, bëhet një nxjerrje, e shoqëruar me një tingull. Në shumicën e rasteve, e qeshura shkaktohet nga emocione pozitive, përshtypje të gjalla. Ndjesitë e këndshme të të qeshurit përmirësojnë gjendjen shpirtërore, zvogëlojnë ankthin dhe kanë një efekt të dobishëm në mirëqenien psikologjike, shkruan albeu.com.

Buzëqeshja e parë

Edhe në barkun e nënës, foshnjat buzëqeshin. Në fillim, tek fëmijët përfshihet vetëm pjesa e poshtme e fytyrës. Në moshën tre muajsh, fëmijët jo vetëm buzëqeshin, por qeshin, duke përdorur në mënyrë aktive shprehjet e fytyrës. Është e natyrshme që një fëmijë të qeshë jo në përgjigje të ndonjë shakaje, por me pamjen e fytyrave të njohura të prindërve dhe të dashurve, apo edhe ashtu. Fëmijët e vegjël mund të qeshin deri në 300 herë në ditë. Ndërsa të rriturit buzëqeshin dhe qeshin mesatarisht rreth 15 herë në ditë.

Edhe kafshët qeshin

Rezulton se jo vetëm njerëzit, por edhe kafshët mund të qeshin. Është vërtetuar se 65 lloje kafshësh e kanë këtë cilësi, si gorillat, orangutanët dhe shimpanzetë.

E qeshura në vend të fitnesit

Pas të qeshurave të gjata, mund të ketë dhimbje të lehta në muskujt ndër brinjë dhe në bark. Ky efekt mund të krahasohet me rezultatin e stërvitjes fizike, por këto nuk janë procese të këmbyeshme. Kur qeshim, në të vërtetë, rrahjet e zemrës rriten, ngopja e gjakut me oksigjen përmirësohet gjatë frymëmarrjes së shpejtë. Por konsumi i kalorive është i papërfillshëm, kështu që argëtimi nuk do të zëvendësojë stërvitjen kardio ose forcën. Sipas hulumtimeve, 10-15 minuta të qeshura djeg rreth 40 kalori.

Terapia e të qeshurit

Një drejtim mjaft i ri që shoqëron trajtimin kryesor është terapia e të qeshurit. Natyrisht, ai nuk mund të zëvendësojë trajtimin mjekësor të përshkruar nga specialistët. Por çelësi për një rezultat të suksesshëm të sëmundjes është qëndrimi i pacientit ndaj shërimit. Disa institucione mjekësore mirëpresin ndihmën e aktorëve dhe kllounëve që ndihmojnë pacientët e vegjël të përshtaten në departamentet e fëmijëve, duke iu nënshtruar kurseve komplekse të terapisë. Krahas kësaj, në disa institucione sportive janë shfaqur fusha të tilla si joga e të qeshurit. Funksioni kryesor i këtij lloji të trajnimit është terapia e të qeshurit.

E qeshura kundër dhimbjes

Në procesin e të qeshurit, ka një ndryshim në ndjeshmërinë ndaj dhimbjes. Sipas studimeve , kjo lejon përdorimin e të qeshurit si zëvendësues për analgjezikët. Gjithashtu, studimet shkencore tregojnë një përmirësim të gjendjes së sistemit të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare për shkak të të qeshurit.

E qeshura kundër stresit

E qeshura e shkaktuar nga një shaka ose anekdotë e mirë përmirëson disponimin dhe redukton stresin. Ndihmon për të zhvendosur vëmendjen, për të tërhequr vëmendjen nga emocionet negative.

Gjimnastikë për fytyrën

Në procesin e buzëqeshjes , ne përdorim rreth 53 muskuj të trupit. Kjo është përdorur me sukses në ushtrimet e fytyrës të quajtur fitnesi i fytyrës. Kjo teknikë ju lejon të përmirësoni gjendjen e lëkurës, të heqni qafe rrudhat imituese dhe edemën , pa iu drejtuar kozmetologjisë moderne.

E mirë për mushkëritë

Me sëmundjet bronkopulmonare, eksudati formohet në traktin respirator. Përmbajtja viskoze shpesh është e vështirë për t’u ndarë dhe e ndërlikon ndjeshëm procesin e frymëmarrjes. E qeshura ndihmon në eliminimin e pështymës në astmën bronkiale, bronkitin, sëmundjen kronike obstruktive pulmonare. Në procesin e të qeshurit, ajri largohet nga mushkëritë me një shpejtësi prej rreth 100 km / orë, gjë që ju lejon të çlironi rrugët e frymëmarrjes nga mukoza.

E qeshura është tërheqëse

Më të favorshmet për komunikim janë njerëzit me sens të mirë humori. Ekziston një mendim se kjo cilësi është më tipike për burrat sesa për gratë. Kjo është për shkak të veprimit të hormonit testosteron.

E qeshura është ngjitëse

Ndonjëherë njerëzit imitojnë të qeshurën, si dhe gogësitë . Sipas një versioni, kjo është për shkak të ndjenjës së ndjeshmërisë. Për të filluar të qeshësh, nuk është e nevojshme të shohësh një shfaqje humoristike, të dëgjosh një anekdotë. Mjafton që dikush të qeshë në mënyrë ngjitëse pranë jush.

E qeshura ka një efekt të dobishëm në shëndetin e njeriut dhe është e dobishme për të gjithë. Kryesisht sepse shkaktohet nga emocionet pozitive.