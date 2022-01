​Çfarë do të ndodhë nëse ndaloni së piri kafe?

Kafeja ka një efekt freskues, që është pasojë e përbërësit kryesor të saj, kafeinës.

Vlerësohet se procesi i përgatitjes së pijeve përsëritet mbi 400 miliardë herë në vit në mbarë botën ndërsa 7 milionë tonë kafe prodhohen dhe shiten në treg çdo ditë në mbarë botën.

Këtu janë disa nga gjërat që mund t’ju ndodhin nëse ndaloni së piri kafe:

Kafe dhe dhimbje koke

Megjithëse ka disa përfitime nga ndalimi ose reduktimi i konsumit të kafeinës, adhuruesit e kafesë kanë më shumë gjasa të përjetojnë simptoma të tërheqjes.

Këto simptoma mund të përfshijnë dhimbje koke, lodhje ose nervozizëm dhe zgjasin nga një deri në tre ditë. Sipas përvojës sonë personale, dhimbja e kokës është simptoma më e zakonshme, por pse?

Sipas një studimi përkatës, konsumimi i kafeinës shkakton ngushtimin e enëve të gjakut. Diçka që mund të ngadalësojë rrjedhjen e gjakut deri në 27%. Kur kufizojmë kafeinën, këto enë gjaku kthehen në madhësinë normale, gjë që mund të shkaktojë dhimbje koke.

Kafe kundër qetësisë

Sidomos për njerëzit nervozë, kafeja e përditshme mund të përkeqësojë simptomat.

Sipas një studimi, vetëm 150 ml kafeinë (rreth një filxhani) mund të nevojiten për të shkaktuar simptoma ankthi, nga një rritje e rrahjeve të zemrës deri te ndjenja e sulmeve të panikut.

Sigurisht, kjo nuk do të thotë se njerëzit me diagnozë të çrregullimeve të ankthit që pinë rregullisht kafe do të kurohen duke kaluar në kafe pa kafeinë, por çdo “pak” ka rëndësi.

Bilanci në hormone

Ka disa arsye pse kafeja nuk është pija më e mirë e mëngjesit, veçanërisht për gratë. Kafeja rrit kortizolin, i cili mund të ndikojë negativisht në ovulimin, peshën dhe ekuilibrin hormonal.

Konsumimi i kafeinës në mëngjes, kur kortizoli është i lartë, ngadalëson prodhimin e hormoneve dhe ndryshon kohën e ciklit.

Më shumë energji

Një nga pikat kryesore të konsumimit të kafesë është të ndihesh më vigjilent dhe plot energji. Megjithatë, siç rezulton, kafeina e tepërt në fakt mund të ketë efektin e kundërt.

Nëse pini më shumë se tre filxhanë në ditë, mund të keni urinim të shpeshtë, i cili nga ana tjetër shkakton dehidratim, i cili mund t’ju bëjë të ndiheni të përgjumur.

Humbje peshe

Një filxhan kafe e zakonshme ka vetëm pesë kalori (dhe zero yndyrë). Por ka shumë që përfundojnë duke shtuar aq shumë sheqer, qumësht, shurup etj., saqë kafeja duket më shumë si një “milkshake”.

Nëse jeni mësuar të pini kafe me pak sheqer dhe papritmas ndaloni së konsumuari kafe, mund të konsumoni më shumë ushqime të ëmbla gjatë ditës, gjë që sigurisht mund të çojë në shtim në peshë.

Kafe dhe ekonomia

Nëse jeni një nga ata që pinë kafe në mënyrë të specializuar dhe nuk do të guxonit të blinit diku kafe, vazhdoni të lexoni.

Nëse zbuloni se zakoni i kafesë “mallkon” financat tuaja, do të befasoheni këndshëm kur këto kosto reduktohen ose eliminohen.

Më pak kafe për ëndrrat e ëmbla

Më shumë kafe, më shumë pagjumësi. Kaq e thjeshte.

Shumë njerëz konsumojnë kafeinë për shkak të energjisë që ajo ofron. Kafeja bllokon kimikatet që shkaktojnë përgjumje në tru. Pra, nuk është për t’u habitur që mund ta bëjë më të vështirë për njerëzit të flenë.

Për një gjumë të mirë, sigurohuni që të konsumoni kafeinë të paktën shtatë orë para gjumit.