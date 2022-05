Zjarr i madh në New Mexico, shkrumbohen qindra shtëpi dhe evakuohen mijëra banorë (VIDEO)

Një zjarr i madh që ka shpërthyer prej ditësh në pjesën veriore të shtetit amerikan të Nju Meksikos ka shkatërruar 166 shtëpi dhe kërcënon qindra të tjera pasi erërat e forta shtyjnë flakët drejt fshatrave malore, thanë zyrtarët lokalë.

Mijëra vendas po përgatiten të largohen nga shtëpitë e tyre pasi frika po rritet nga erërat që do të fryjnë komunitetet e Luginës Mora, rreth 64 milje në juglindje të Santa Fe.

Ky zjarr është më i madhi dhe më shkatërrues ndër dhjetëra që po shpërthejnë aktualisht në jugperëndim të Shteteve të Bashkuara. Shkencëtarët thonë se zjarret janë më të përhapura këtë vit dhe kanë shpërthyer më herët se vitet e tjera për shkak të ndryshimeve klimatike.

Take a ride around the Calf Canyon Fire. What an insane view. #CalfCanyonFire #fire #wildfire #firefighters #hotshots #NewMexico pic.twitter.com/vVt0ffLBwH

— TheHotshotWakeUp (@HotshotWake) April 29, 2022