“Zhvatën” qytetarët gjermanë nëpërmjet mashtrimit, SPAK kërkon burg për 11 nga 15 të arrestuarit

SPAK ka kërkuar 11 masa arrest me burg dhe 4 të tjera arrest shtepie, për 15 të arrestuarit e kompanisë se “Blue energy call”.

Këta persona dyshohet se nëpërmjet mashtrimit kanë përvetësuar rreth 5 milion euro nga mijëra qytetarë gjermane. Ndërkohë 4 masat arrest shtëpie janë kërkuar për vajzat që janë vënë në pranga për akuzën e mashtrimit në kuadër të grupit kriminal.

Ndërsa për 2 nga 11 masat arrest me burg janë kërkuar me afat 60 ditë. Burime bëjnë me dije se njëra nga masat me afat 60 ditor është kërkuar për IT e call centerit, Xhuljano Xhafa.

Sipas informacioneve ky shtetas ka bashkëpunuar me drejtësinë. Gjithashtu mësohet se mbrëmjen e djeshme gjatë marrjes në pyetje IT-ja përballë agjentit të BKH-së, ka treguar të gjithë skemën dhe mënyrën se si zhvateshin shtetasit gjermanë.

Kujtojmë se hetimet e Spak nisën tetorin e kaluar, pas arrdhjes së një letër porosie nga Gjermania se qytetarët e këtij vendi mashtroheshin për të investuar shuma te konsiderueshme parash. Seanca për caktimin e masës së sigurisë vazhdon ku kanë mbetur edhe 3 avokate që janë duke berë mbrojtjen.

Ndërkohë që pas mbarimit te avokatëve gjykata do tërhiqet për te marrë vendim nëse do e pranoje apo jo kërkesën e Spak per 15 të akuzuarit për mashtrim. /albeu.com