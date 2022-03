Procesi zgjedhor në 6 bashkitë e vendit është duke vazhduar normalisht, teksa deri në orën 13:00 sipas KQZ kanë marrë pjesë në votime vetëm 17.73% e votuesve.

Përqindjen më të lartë të votuesve deri më tani e ka Dibra me 24.52%, pas saj vjen Lushnja me 24.27% dhe Vlora me 23.18%.

Ndërkohë deri më tani Durrësi ka përqindjen me të vogël me 14.61% dhe pas Shkodra me 16.50%.

Procesi ka pasur incedente të vogla, por pa sjellë vonesa të gjatë apo ndërprerje. /albeu.com