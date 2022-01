Zgjedhja e kandidatëve nga Berisha, reagon PD: Rama dhe ish-kryeministri po krijojnë parti të re

“Një proces ku Berisha emëron, Berisha voton, Berisha numëron”, kështu e cilëson Partia Demokratike e Shqipërisë zgjedhjen e kandidatëve nga Komisoni i Rithemelimit për zgjedhjet e 6 marsit.

Ma anë të një postimi në rrjetin social “Facebook”, selia blu shprehet se kandidatët e Berishës nuk kanë asnjë lidhje me PD-në.

Sipas tyre Rama dhe Berisha po krijojnë një parti të re për të dëmtuar PD-në.

Postimi i plotë:

Një proces ku Berisha emëron, Berisha voton, Berisha numëron, është vetëm vijimi i tollovisë së krijuar nga personi i shpallur non grata për korrupsion. As Berishën, as kandidatët e tij nuk i lidh asgjë me Partinë Demokratike.