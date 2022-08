Zelenskyy bën lëvizjen e rradhës, shkarkon krerët e shërbimeve sekrete

Ditën e djeshme Lideri i Ukrainës Volodymir Zelenskyy ka shkarkuarkrerët e shërbimeve sekrete në zona strategjike si vetë kryeqyteti, në rastin e Serhiy Zayats dhe Ternopil në rastin e Yuriy Boreichuk, shkruan The Guardian.

Serhiy Zayats u shkarkua nga posti i kreut të drejtorisë kryesore të SBU(Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës)në rajonin e Kievit. Yuriy Boreichuk u shkarkua nga posti i kreut të drejtorisë kryesore të SBU në rajonin Ternopil.

⚡️ Zelensky dismisses Security Service heads in four regions.

President Zelensky signed decrees dismissing the heads of SBU branches in Kyiv and Kyiv, Ternopil, and Lviv oblasts.

Lviv Oblast SBU Head Bondarenko was later appointed as the agency’s head in Kyiv and Kyiv Oblast.

