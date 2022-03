Zelensky: Në NATO ka vende që janë të frikësuara nga Rusia

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka folur me liderët evropianë në Londër dhe ka shprehur zhgënjimin e tij me NATO-n për refuzimin e tyre për të zbatuar një zonë ndalim-fluturimi. (Më shumë për këtë dhe pse Perëndimi nuk do të veprojë këtu).

Në një video-telefonatë drejtuar kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson dhe vendeve të tjera në Forcën e Përbashkët të Ekspeditës, Zelensky tha se NATO ishte “aleanca më e fortë në botë” – por “disa nga anëtarët e kësaj aleance janë të hipnotizuar nga agresioni rus”.

“Ne dëgjojmë shumë biseda për luftën e tretë botërore, se gjoja mund të fillojë nëse NATO do të mbyllë qiellin e Ukrainës për raketat dhe avionët rusë dhe për këtë arsye zona e ndalim-fluturimit humanitar nuk është krijuar ende”, tha ai.

“Kjo i lejon ushtrisë ruse të bombardojë qytetet paqësore dhe të hedhë në erë blloqe banimi, spitale dhe shkolla. Katër ndërtesa shumëkatëshe në Kiev në mëngjesin e hershëm u bombarduan, dhjetëra të vdekur.”