Zelensky falënderon presidentin turk për pjesëmarrjen e tij aktive në ruajtjen e marrëveshjes së grurit të Detit të Zi

Më herët kemi raportuar se ministri rus i mbrojtjes i kishte thënë homologut të tij turk se Moska kishte rënë dakord të kthehej në marrëveshjen e grurit të Detit të Zi, e cila u ndërmjetësua nga Turqia dhe OKB-ja.

Presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu telefonoi Hulusi Akar të Turqisë dhe e informoi atë se marrëveshja e korridorit të grurit do të “vazhdojë në të njëjtën mënyrë si më parë” që nga sot.

I thanked 🇹🇷 President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return 🇺🇦 POWs and political prisoners. I also count on support of 🇹🇷.

