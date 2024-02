Zbulohet emri i shqiptarit pjesë e kartelit të kokainës nga Amerika Latine drejt Spanjës. SPAK i sekuestroi pasuritë (Foto)

Është zbuluar një tjetër emër shqiptari , i skeduar si bashkëpunëtor i 48-vjecarit shqiptar Dritan Gjika, i cili është shpallur në kërkim pas një operacioni ndërkombëtar që goditi një organizatë kriminale të trafikut të kokainës që drejtohej nga shkodrani.

Sipas “KCH”, shumë nga emrat e përmendur në raportin e ish kandidatit për President, Fernando Villavicencio, i ekzekutuar në gusht 2023, rezultojnë pjesë e dosjes “Pampa” që përfundoi me 31 të arrestuar pak ditë më parë. Në raportin e Villavicencio në dhjetor 2022, përmendet edhe emri i shqiptarit Erjet Strefi si bashkëpunëtor i Gjikës.

Nuk dihet në fakt nëse Strefi është edhe pjesë e hetimeve të operacionit “Pampa”. Por nga raporti i Villavicencios, Strefi përmendet si i njohur me pseudonimin “Daja” dhe i kërkuar prej vitin 2019 nga Çekia.

Në tetor të një viti më parë, SPAK konfiskoi pasuritë e mëposhtme të Erjet Strefit dhe njerëzve të lidhur me të, konkretisht:

Pasuri e paluajtshme vilë 2 katëshe në Dhërmi, në kompleksin turistik “Ionian Olea”, me sipërfaqe totale ndërtimi 151,8 m² dhe sipërfaqe totale trualli 217,16 m², në pronësi eventuale të shtetases E.S;

1.Pasuri e paluajtshme e llojit apartament, me sipërfaqe 56.20 m², në Selitë, Tiranë, në pronësi të shtetasit Erjet Strefi;

2.Pasuri e paluajtshme e llojit apartament, me sipërfaqe 74.40 m², në Selitë, Tiranë, në pronësi të shtetasit Erjet Strefi;

3.Pasuri e paluajtshme e llojit tokë arë, me sipërfaqe 500 m², në fshatin Krutje e Poshtme, Lushnje,me bashkëpronarë shtetasit J.S dhe H.S.

4.Pasuri e paluajtshme e llojit tokë arë, me sipërfaqe 500 m², në fshatin Krutje e Poshtme, Lushnjë, me bashkëpronarë shtetasit J.S dhe H.S.

5.Pasuri e luajtshme autoveturë e markës “BMË”, tipi: 3D, vitprodhimi 2012, në pronësi të shtetasit N.S.

Sipas SPAK, shtetasi shqiptar Erjet Strefi është i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Praga/Çeki, në vitin 2019, pasi në bashkëpunim me shtetas të tjerë shqiptarë dhe të huaj, anëtarë të një grupi të organizuar kriminal, të cilët vepronin në territorin e Republikës Çeke dhe Mbretërinë e Hollandës, gjatë periudhës Qershor 2016 deri në Shtator 2016, kanë prodhuar dhe tregtuar sasi të konsiderueshme lënde narkotike metamfetaminë.