Zbulimi i fundit, Shkencëtarët dëshmojnë për ekzistencën e ujit në planetin Mars

Shkencëtarët kanë zbuluar prova të reja që sugjerojnë se mund të ketë ujë të lëngshëm në Mars. Studimi, i udhëhequr nga Universiteti i Kembrixhit, siguron linjën e parë të pavarur të provave duke përdorur të dhëna të tjera përveç radarit, se ka ujë të lëngshëm nën kapakun e akullit polar jugor të Marsit. Ekipi hulumtues, i cili përfshinte shkencëtarë nga Universiteti i Sheffield dhe Universiteti i Hapur, tha se kjo “nuk do të thotë domosdoshmërisht se jeta ekziston në Mars”.

Ashtu si Toka, Marsi ka copa të trasha akulli me ujë në të dy polet, afërsisht ekuivalente në vëllim të kombinuar me fletën e akullit të Grenlandës. Fletët e akullit të Tokës janë nën kanale të mbushura me ujë dhe madje edhe liqene të mëdha nënglaciale, megjithatë, ato në Mars deri vonë mendohej se ishin të ngrira deri në shtretërit e tyre për shkak të klimës së ftohtë marsiane. Dr Frances Butcher, autori i dytë i studimit nga Universiteti i Sheffield, tha:

“Ky studim jep treguesin më të mirë ende se ka ujë të lëngshëm në Mars sot, sepse kjo do të thotë se dy nga pjesët kryesore të provave që do të kërkonim kur të kërkonim sepse liqenet nënglaciale në Tokë tani janë gjetur në Mars. Uji i lëngshëm është një përbërës thelbësor për jetën, megjithëse nuk do të thotë domosdoshmërisht se jeta ekziston në Mars. Për të qenë i lëngshëm në temperatura të tilla të ftohta, uji nën polin jugor mund të duhet të jetë vërtet i kripur, gjë që do ta bënte të vështirë për çdo jetë mikrobike që të banonte në të. Megjithatë, jep shpresë se ka pasur më shumë mjedise të banueshme në të kaluarën kur klima ishte më pak e pafalshme”, raporton uk.sports.yahoo.

Ekipi ndërkombëtar i kërkimit, i cili përfshinte gjithashtu shkencëtarë nga Universiteti i Nantes dhe Kolegji Universitar i Dublinit, përdori matjet e anijes kozmike me lazer-altimetër të formës së sipërfaqes së sipërme të kapakut të akullit për të identifikuar modele delikate në lartësinë e saj. Ata më pas treguan se këto modele përputhen me parashikimet e modelit kompjuterik për mënyrën se si një trup uji nën kapakun e akullit do të ndikojë në sipërfaqe.

Rezultatet e tyre, të raportuara në revistën Nature Astronomy, përputhen me matjet e mëparshme të radarëve që depërtojnë në akull, të cilat fillimisht u interpretuan për të treguar një zonë të mundshme të ujit të lëngshëm nën akull.

Profesor Neil Arnold, nga Instituti i Kërkimeve Scott Polar të Kembrixhit, i cili udhëhoqi hulumtimin, tha: “Kombinimi i provave të reja topografike, rezultateve të modelit tonë kompjuterik dhe të dhënave të radarit e bëjnë shumë më të mundshme që të ekzistojë të paktën një zonë me ujë të lëngshëm nën akullnajat të cilat ndodhen në Mars, dhe se planeti duhet të jetë akoma gjeotermikisht aktiv në mënyrë që të mbajë ujin nën kapakun e akullit të lëngshëm”.