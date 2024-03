Zbardhen detajet nga mbledhja në Shkodër

Ditën e sotme, në tryezat e përbashkëta mes anëtarëve të qeverisë dhe kryetarëve të bashkisë, të ndarë sipas temave të veçanta, është diskutuar situata në pushtetin vendor në gjithë vendin.

Kryetarët e bashkive shprehen shqetësimet e tyre në lidhje temat e caktuara dhe bashkë me qeverinë, së bashku lanë detyrat që duhet të ndiqen me një afat kohor të përcaktuar sipas axhendës së dakordësuar me njëri-tjetrin.

Kujtojmë se në Shkodër po mbahet mbledhja e qeverisë, ku të pranishëm janë edhe kryetarët e bashkive.