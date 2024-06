Zbardhen bisedat e gruas së shoferit të Ardi Veliut me pronarin e agjencisë

Janë zbardhur biseda mes Aguastin Mesulit, pronar i shoqërisë Erdisa Agjesni dhe gruan së ish- shoferit të Ardi Veliut, Elda Idrizaj.

Në bisedë të siguruar nga gazetari të Ora News, Edison Vatnikaj, flitet për ushtrimin e marrjes së shumave monetare, si dhe përqindjet nga personi nën hetim Elda Idrizaj dhe nga Mesuli, por edhe për trasportin e tyre.

Sipas SPAK, gjithashtu, evidentohen disa komunikime qe kane lidhje me dhenie tē shumave te parave në formë huaje me interes me përqindje ose me fajde.

Për më tepër rezulton e përfituar kjo përmbaitje:

Elda Idrizaj: “Tani se ti me the mu po mi gjete pese the mos pagujm kte interesin, tashi do pagujm prap interes edhe me pescen domethene”.

Agustin Mesuli: “Pescia i bjen moj He, sa i bje”.

Elda: “Se mund t’gjej dhe i dyshe pastaj pak me vone qe ta heq fare domethene mos paguim fare interes”.

Agustin: “Po mire mundohu ti qe ti bash muc me i ba të enjten dy po ti giej une”.

Elda: “Une, une pescen ta sjell sot iher. pa merak se un i kisha qe ate dite prandaj, dhe të thash”.

Agustin: “Thash sa mos ti pagujm prandaj të thash”.

Elda: “Po pra, tashi në qsotë se bej dhe dyshe per nja dy jave une ti sjell e ta mbyllim kte interesat e kupton, se kto na zhyten fare”.

Agustin: “Po pra po, e di po na i kalon data gjashte a e kupton se si eshte”.

Elda: “Jo mo ta sjell une sot kte, a per thua per pjesen e 5-ces. A:Po per tjetren po per atë po them se…”.

Elda B: “Vallaj mo un do bei t’pamunduren hehe mos /’kaloime daten gjashte”.