Xhaçka në OKB: Po përpiqemi për strehimin e ukrainasve

Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të fokusohet në strehimin e 7 milion ukrainasve. Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka në një deklaratë për mediat, para nisjes së takimit ka njoftuar se Shqipëria duke u bashkuar sanksioneve ndaj Rusisë ka bërë të ditur se sulmi në Ukrainë ka pasoja të mëdha.

Ajo gjithashtu ka shtuar se e vetmja që kjo luftë të mbarojë është që dy vendet të ulen në bisedime dhe të negociojnë. Xhaçka po ashtu ka theksuar se në takimin e sotëm do të diskutohet për bashkëpunimin mes OKB-së dhe organizatave rajonale dhe nënrajonale

Fjala e plotë:

Takimi i Këshillit të Sigurimit sot do të fokusohet në Bashkëpunimin ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nën pikën e rendit të ditës Bashkëpunimi ndërmjet OKB-së dhe organizatave rajonale dhe nënrajonale. Kisha planifikuar t’ju drejtohesha këtë mëngjes së bashku me Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë dhe Zëvendëspresidentin e Komisionit të BE-së Joseph Borrell. Fatkeqësisht, për shkak të rrethanave të paparashikuara, z. Borrel do t’i bashkohet dhe do të informojë Këshillin vetëm përmes VTC -së.

Edhe pse besoj se rëndësia e partneritetit midis OKB-së dhe BE-së, si kontribuesi më i madh në OKB, është e vetëkuptueshme, do të doja të nënvizoja veçanërisht nevojën për një bashkëpunim më të ngushtë politik midis këtyre forumeve shumëpalëshe me ndikim global. Besoj se përballë sfidave aktuale të vazhdueshme, këto dy organe do të duhet të forcojnë bashkëpunimin e tyre në shërbim të agjendës së përbashkët. Nga paqja dhe siguria në forcimin e multilateralizmit, nga promovimi dhe respektimi i plotë i të drejtave të njeriut në përpjekjet e përbashkëta në zbutjen e efekteve të ndryshimeve klimatike, si dhe për të garantuar respektimin e plotë të ligjit ndërkombëtar dhe forcimin e llogaridhënies për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare.

Për të gjitha këto çështje thelbësore, BE-ja dhe shtetet e saj anëtare kanë një rol veçanërisht vendimtar për të luajtur. Kjo është arsyeja pse Shqipëria organizoi këtë takim me qëllim që të ketë një diskutim të pasur dhe kuptimplotë mbi mënyrat për të përmirësuar bashkëpunimin mes dy organizatave dhe si t’i përgjigjemi me efektivitet sfidave të shumta me të cilat përballemi. Ndikimi i përgjithshëm i luftës së Rusisë në Ukrainë do të pasqyrohet në diskutime. Ne përgëzojmë përpjekjet e jashtëzakonshme që po bëjnë disa nga shtetet anëtare të BE-së dhe të tjerët, duke përfshirë edhe timen, për të strehuar rreth 7 milionë ukrainas të zhvendosur me forcë nga lufta.

Shqipëria i është bashkuar sanksioneve të BE-së kundër Rusisë, të cilat sipas mendimit tonë janë dhe duhen parë vetëm si një mjet për t’i bërë të ditur Kremlinit se veprimet kanë pasoja dhe se nuk është e mundur të kesh biznes si zakonisht përballë një akti agresioni. Ne vazhdojmë t’i bëjmë thirrje Federatës Ruse që të ndalojë luftën, të tërheqë trupat e saj dhe të përfshihet në negociata. Kjo është mënyra e vetme për të trajtuar çështjet dhe ankesat, dhe e vetmja mënyrë për të lehtësuar situatën akute globale të sigurisë ushqimore për të cilën, duhet të jetë e qartë, Rusia është vetëm dhe e vetmja përgjegjëse. Ne presim që ndikimi i përgjithshëm gjeopolitik i situatës në Evropë, përfshirë Ballkanin Perëndimor, të jetë i pranishëm në diskutimet tona.

Si një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, Shqipëria pret një qasje realiste, objektive, të afatizuar dhe të besueshme të zgjerimit të BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor. Nuk është një favor. Nuk është vetëm mbajtja e premtimit të dhënë për një proces të bazuar në merita. Ai përbën një investim në gjithçka që BE-ja dhe vendet anëtare të saj besojnë: paqen, sigurinë, zhvillimin, të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Është gjithashtu një shtysë e fuqishme për zhvillimin e qëndrueshëm në rajon por edhe si një garanci e rëndësishme në procesin shumë të nevojshëm të pajtimit në rajon. Për këtë, Shqipëria pret me padurim një proces të përshpejtuar të dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, me asistencën e BE-së, i cili duhet të çojë sa më shpejt në njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Shqipëria beson se Ballkani Perëndimor i ka të gjitha arsyet për të parë me besim të ardhmen e tyre. Megjithatë, për të kapërcyer të kaluarën, ata duhet të punojnë së bashku, të jenë të bashkuar, të forcojnë bashkëpunimin e tyre dypalësh dhe rajonal, përmes mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë, ndërkohë që ata të ndjekin rrugën e tyre individuale dhe të përbashkët drejt integrimeve evropiane dhe euroatlantike, në dobi të tyre. vendet përkatëse dhe të gjithë rajonin.