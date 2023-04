Vuçiç pyetet për Kosovën: Çfarë prisni, një Ukrainë të dytë?

Presidenti i Serbisë, në konferencën për media në Verona të Italisë, është pyetur për ngërçin e politikës së jashtme në Kosovë.

Vuçiç u shpreh se nuk ka arsye që ta shohim me pikëpamje agresive procesin e normalizimit të marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë.

Ai tha se nuk është koha, as e frytshme të ketë një përplasje të dytë, nuk është në dobi të askujt.

“Po, ne nuk biem dakord për një sërë çështjesh sidomos për këtë. Por, unë nuk qortoj Edin, se ai nuk e bën këtë me mua. Ne mund të përgënjeshtrojmë veprimet e njëri-tjetrit por ‘s’bëjmë përplasje për bashkëpunim. Ekonomia eshtë themeli real. Jam krenar që shqiptarët ndihen të sigurt, të siguruar dhe mjaft të mirëpritur. Është e njëjta gjë kur serbët ikin në Shqipëri. Po mirë, çfarë do bëjmë? Të zihemi, të bëjmë një Ukrainë tjetër apo çfarë? Shoh se ka shumë njerëz që presin të shohin një përplasje të madhe? Çfarë kërkoni nga ne? Do bëj maksimumin tim për ta shmangur, edhe Edi po bën të njëjtën gjë. Është e lehtë të flasësh, ne i dimë dallimet tona dhe jetojmë me to. Besoj në miqësinë e ardhshme në qytetarët shqiptar dhe serbë.”, tha Vuçiç