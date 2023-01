Vuçiç: Do ta dëgjoj me vëmendje deklaratën e presidentit të Kroacisë për Kosovën

Do ta dëgjoj me vëmendje deklaratën e presidentit të Republikës së Kroacisë, tha të hënën presidenti serb Aleksandër Vuçiç pas vlerësimit të Zoran Milanoviçit se Kosova është “rrëmbyer nga Serbia”.

E pashë me një fjali atë që raportuan mediat, do të doja ta shihja atë deklaratë të presidentit kroat në tërësi, është përgjigjur Vuçiq i pyetur se si e komenton deklaratën e Milanoviçit.

Në konferencën e përbashkët për media pas bisedimeve me presidentin çek Millosh Zeman në Beograd, ai ka theksuar se do ta shikojë me kujdes deklaratën e presidentit kroat për Kosovën.

Milanović tha më herët sot se Rusia do t’i referohet aneksimit të Kosovës dhe se “Krimeja nuk do të jetë më Ukrainë”.