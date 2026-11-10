Vritet me armë zjarri 39-vjeçari shqiptar në Spanjë, dyshohet për larje hesapesh

Vritet me armë zjarri 39-vjeçari shqiptar në Spanjë, dyshohet për larje hesapesh

Një shtetas shqiptar, 39 vjeç, u qëllua për vdekje në zonën e Orihuela Costa, në Spanjë. Mediat spanjolle raportojnë se atentati dyshohet të ketë lidhje me një larje hesapesh.

Ngjarja ndodhi pak para orës 13:00, në ambientet e kompleksit sportiv dhe argëtues Playa Flamenca Sport Club. Viktima ndodhej në tarracën e një lokali kur një person i armatosur iu afrua dhe e qëlloi disa herë, duke e lënë të vdekur në vend.

Të lidhura

None found

Dëshmitarët që ishin në zonë në momentin e ngjarjes kanë treguar se autori u largua me një skuter elektrik. Ai dyshohet të jetë vrasës me pagesë.

Policia spanjolle ka nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e atentatit dhe për të identifikuar autorin, i cili është shpallur në kërkim.


Shtuar 10.11.2026 20:57

Tags: , , , ,
Rama në Paris: Kosova është shtet i pavarur, nuk mund të kthehet në një fantazi të re serbe

Rama në Paris: Kosova është shtet i pavarur, nuk mund të kthehet në një fantazi të re serbe
Rama dhe bashkëshortja e tij marrin pjesë në pritjen presidenciale të Macronit në Paris

Rama dhe bashkëshortja e tij marrin pjesë në pritjen presidenciale të Macronit në Paris
A po lind një romancë në BBVK? Anjeza provokon Kledjën për Sharrin

A po lind një romancë në BBVK? Anjeza provokon Kledjën për Sharrin
Këlliçi: Debati në Parlamentin Europian dëshmoi krizën e qeverisë së Ramës, nevojiten zgjedhje të lira dhe qeveri teknike

Këlliçi: Debati në Parlamentin Europian dëshmoi krizën e qeverisë së Ramës, nevojiten zgjedhje të lira dhe qeveri teknike
Nga paraburgimi, Meta kërkon zhbërjen e paktit Rama-Berisha të vitit 2008: Lista 100% të hapura dhe rikthim të balotazhit vendor

Nga paraburgimi, Meta kërkon zhbërjen e paktit Rama-Berisha të vitit 2008: Lista 100% të hapura dhe rikthim të balotazhit vendor
Takimi PS-PD për Reformën Zgjedhore, Shehaj: Pazar i përsëritur prej 35 vitesh, ndryshimi nuk ndalet

Takimi PS-PD për Reformën Zgjedhore, Shehaj: Pazar i përsëritur prej 35 vitesh, ndryshimi nuk ndalet
Rama nga Parisi për shtetin Bektashi: Po punojmë për këtë, të shohim deri ku do të arrijmë

Rama nga Parisi për shtetin Bektashi: Po punojmë për këtë, të shohim deri ku do të arrijmë
Rama në Forumin e Paqes në Paris: Një grup i vogël i ktheu protestat në dhunë, opozita u fsheh pas të rinjve të radikalizuar

Rama në Forumin e Paqes në Paris: Një grup i vogël i ktheu protestat në dhunë, opozita u fsheh pas të rinjve të radikalizuar
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet