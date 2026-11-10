Rast i H5N1 në një fermë pranë Berlinit, autoritetet vendosin masa mbrojtëse

Rast i H5N1 në një fermë pranë Berlinit, autoritetet vendosin masa mbrojtëse

Autoritetet lokale njoftuan sot zbulimin e rastit të parë të gripit të shpendëve këtë vjeshtë në një fermë të Brandenburgut, në afërsi të Berlinit.

Konfirmimi për praninë e variantit shumë patogjenik H5N1 u bë nga një laborator, pasi virusi u identifikua në një fermë të rajonit Haveland, ku mbaheshin 160 rosa, pata dhe pula.

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Pas konstatimit, autoritetet urdhëruan asgjësimin e shpendëve dhe vendosën zona mbrojtjeje e mbikëqyrjeje rreth fermës.

Instituti Friedrich Loeffler paralajmëroi se rreziku i përhapjes së virusit te zogjtë e egër mbetet i lartë, ndërsa migrimi i tyre vjeshtor vijon.

Një rast tjetër ishte raportuar në fillim të këtij muaji, kur gripi i shpendëve u zbulua te një patë e egër në rajonin Oder-Spree të Brandenburgut.


Shtuar 10.11.2026 20:55

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