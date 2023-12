Arma u hodh me dron? Ish-drejtori i burgjeve ngre dyshimet: Pistoleta s’mund të hyjë pa ndihmën e një të brendshmi

Ish drejtori i burgjeve, Arjan Hoxha reagoi për vrasjen e ndodhur në burgun e Peqinit. Ai u shpreh se përtej humbjes së jetës, ngjarja është tepër e rëndë për faktin se një armë ka hyrë në ambientet e burgut të sigurisë së lartë në Peqin.

Sipas tij, pista se arma ka rënë në dorën e Sokol Mjacës përmes një droni është e vështirë, duke theksuar se për futjen e një arme brenda burgut duhet ndihma ose bashkëpunimi i një punonjësi të brendshëm ose dhe më shumë.

I dënuari me burgim të përjetshëm, Sokol Mjacaj i urdhëruar nga jashtë për qëllime hakmarrje, qëlloi me armë zjarri nga dritarja e derës së qelisë, Arben Lleshin, po ashtu i dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa plumbat plagosën edhe Indrit Shaqen, i cili ndante qelinë me viktimën./albeu.com