Votimi për dënimin e Rusisë në OKB, vjen reagimi i parë nga ambasadorja Kim (FOTO LAJM)

Ambasadorja Amerikane Yuri Kim ka reaguar për votimin në OKB të rezokutës për dënimin e sulmit rus mbi Ukrainë.

Kim përmes një postimi në Tëitter, theksoi se vendet e botës dënuan njëzëri agresionin e Rusisë dhe ajo shprehet krenare që bashkëhartuese e kësaj rezolute është edhe Shqipëria.

Ditën e sotme në Asanblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, u votua rezoluta për dënimin e pushtimit rus në Ukrainë.

Rezuluta u hartua nga SHBA dhe Shqipëria dhe mori votat e 141 vendeve të botës./albeu.com/

HISTORIC. More than 2/3 of UN member states voted in favor of the resolution denouncing Russia’s aggression against Ukraine. 🇺🇸 is proud to have been co-pen holder with 🇦🇱 on this resolution. #StandWithUkraine https://t.co/EofXOl4aak

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) March 2, 2022